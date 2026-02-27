VIDEO AICI SAU MAI JOS

Dinamo 2 debutează astăzi oficial în noul an împotriva unuia dintre liderii Seriei 3 din Liga 3, Înainte Modelu.

Meciul se joacă pe Stadionul Progresul din Capitală, după ce micii ”câini” au jucat pe teren propriu pe Romprim în prima parte a campionatului.

Cum arată echipa lui Dinamo 2 la primul meci oficial din 2026

În primul ”unsprezece” al formației secunde a lui Dinamo evoluează și doi fotbaliști de la prima echipă a lui Zeljko Kopic.

Este vorba despre portarul Mario Din-Licaciu (17 ani), rezervă în 15 etape din Superligă, și de fundașul dreapta moldovean Alexandru Tabuncic (19 ani), care deja a debutat oficial la prima echipă a lui Dinamo, într-un 1-0 cu Metaloglobus din vară, meci din etapa a cincea.

”S-au întors din Antalya, iar acum încep examenele reale! Dinamo 2 – Înainte Modelu (Liga 3)”, a postat înaintea meciului Dinamo București.

La Înainte Modelu joacă titular Cătălin Măgureanu, atacant cu 19 meciuri la Dinamo în prima ligă în sezoanele 2020-2021 și 2021-2022.