Dacă vor trece de naționala condusă de Vincenzo Montella, tricolorii vor întâlni câștigătoarea meciului dintre Kosovo și Slovacia.

Florin Prunea nu mai merge să susțină naționala la barajul cu Turcia

Membrii Generației de Aur vor face deplasarea la Istanbul pentru a susține echipa națională a României la baraj.

Totuși, unul dintre membrii Generației de Aur a anunțat deja că nu va putea lua parte la meci. Fostul mare portar al Generației de Aur a mărturisit că va fi delegat UEFA la un meci de baraj, astfel că nu va putea susține echipa națională.

Prunea l-a anunțat deja pe Gică Popescu, cel care se ocupă de organizarea deplasării.

”Mă enervează, bă , băiatule, că nu pot să mă duc la meci. Mi-a venit delegarea la UEFA. Nu știu (n.r. la ce meci va participa), m-au anunțat doar că am meciul pe 27. Ieri, frate! L-am sunat pe Popescu și i-am zis: ’Băi, Gică, nu mai pot să mai merg!’. ’Ce să faci, frate, asta este’. Suntem 14 inși, eram toți! Nu avem teabă cu Federația, ne plătim tot! Eram 14 inși, toată brigada noastră”, a spus Florin Prunea la Iamsport Live.