Sport.ro l-a contactat pe Attila Hadnagy , directorul sportiv al echipei covăsnene, care ne-a vorbit deschis despre ”fenomenul” Bodo/Glimt. Oficialul lui Sepsi a anticipat ascensiunea echipei care a câștigat patru titluri în ultimii șase ani în Norvegia.

Sunt aproape trei ani de când Sepsi OSK a fost învinsă de Bodo/Glimt în play-off-ul Conference League. Norvegienii s-au impus atunci dramatic, cu un gol marcat în minutul 100. ”Dubla” s-a decis în prelungiri, după 2-2 în ambele partide .

Echipa lui Cristi Chivu a cedat în ambele meciuri din play-off-ul optimilor din Champions League , scor 1-3 și 1-2, iar Bodo/Glimt a ajuns în optimi, unde va înfrunta Sporting Lisabona . Până acum, parcursul european va aduce și o sumă impresionantă în conturile clubului, potrivit unei analize întocmite de specialiștii de la Football Meets Data: 53 de milioane de euro doar din partea UEFA , sumă care poate crește în funcție de rezultatul ”dublei” cu Sporting, dar și de banii obținuți din vânzarea de bilete.

Attila Hadnagy, despre ”fenomenul” Bodo/Glimt: ”Altă lume, parcă era un vis. Clubul ăla e incredibil”

Îi cunoașteți foarte bine pe cei de la Bodo/Glimt, știți ce se întâmplă acolo. Vă surprinde parcursul lor european?

De surprins, mă surprind rezultatele astea mari în ultimul timp, dar nu mă surprinde unde au ajuns. Știm ce mentalitate au, cum organizează tot. Noi am fost acolo și chiar am văzut ce se întâmplă. Un oraș micuț, ca al nostru, cu 50.000 de locuitori. În ziua meciului tot orașul fierbea, toată lumea era cu steaguri pe case, pe blocuri. Familiile veneau la meci cu copiii, aplaudau, toată lumea era bucuroasă. Altă lume, parcă era un vis când am fost acolo. Chiar nu mă surprinde, se vede munca lor, seriozitatea lor și mentalitatea. Chiar am zis atunci că o să ajungă o echipă bună pentru Europa și nu a trecut mult timp.

Aveți vreo explicație pentru care echipele mari se împiedică acolo, pe terenul lor? Poate fi și frigul un factor?

Nu cred că frigul, dar este un factor și terenul. Credeți-mă! Nici nu pot să zic sintetic, este un covor, unde ei sunt foarte obișnuiți. Dar să nu uităm că au bătut la Inter, la Atletico Madrid, unde au jucat pe iarbă. După ce am jucat cu ei, chiar îi urmăresc cu plăcere. Din ce am citit, au un mental coach foarte bun, a fost în armată, e prietenul antrenorului. El pregătește jucătorii mental.

La capitolul ”condiții”, cam unde îi plasați în raport cu ce se întâmplă la noi, în România?

Păi, sincer, la ce au bază au ei acolo, noi avem peste cu foarte mult. Chiar e urât stadionul. Au zis că vor să construiască altul dar n-au avut loc. Vestiarul oaspeților a arătat ca la noi în Liga 2. Nu sunt condiții foarte, foarte bune. Poate după l-au refăcut. Terenul, cum am zis, e covor. Vestiarele sunt urâte. Eu nici nu am crezut că pot juca în grupele Champions League pe terenul ăla...

Mă gândesc că au fost nevoiți să facă niște modificări. Știu că UEFA impune anumite condiții...

Sută la sută! În Champions League, să joci pe stadionul ăla... la cum era când am jucat noi acolo, nu credeam, dar poate au făcut ceva modificări. Cum am zis, clubul ăla e incredibil.