Daniel Anghel
Bodo/Glimt a ținut ”capul de afiș” în presa internațională după ce a sfidat toate calculele și s-a calificat în optimile UEFA Champions League.

Bodo/Glimt
După ce a învins echipe precum Atletico Madrid (2-1) și Manchester City (3-1) în faza principală a competiției, a venit rândul lui Inter Milano să fie ”victima” norvegienilor.

Echipa lui Cristi Chivu a cedat în ambele meciuri din play-off-ul optimilor din Champions League, scor 1-3 și 1-2, iar Bodo/Glimt a ajuns în optimi, unde va înfrunta Sporting Lisabona. Până acum, parcursul european va aduce și o sumă impresionantă în conturile clubului, potrivit unei analize întocmite de specialiștii de la Football Meets Data: 53 de milioane de euro doar din partea UEFA, sumă care poate crește în funcție de rezultatul ”dublei” cu Sporting, dar și de banii obținuți din vânzarea de bilete.

Sunt aproape trei ani de când Sepsi OSK a fost învinsă de Bodo/Glimt în play-off-ul Conference League. Norvegienii s-au impus atunci dramatic, cu un gol marcat în minutul 100. ”Dubla” s-a decis în prelungiri, după 2-2 în ambele partide.

Sport.ro l-a contactat pe Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei covăsnene, care ne-a vorbit deschis despre ”fenomenul” Bodo/Glimt. Oficialul lui Sepsi a anticipat ascensiunea echipei care a câștigat patru titluri în ultimii șase ani în Norvegia.

Attila Hadnagy, despre ”fenomenul” Bodo/Glimt: ”Altă lume, parcă era un vis. Clubul ăla e incredibil”

Îi cunoașteți foarte bine pe cei de la Bodo/Glimt, știți ce se întâmplă acolo. Vă surprinde parcursul lor european?

De surprins, mă surprind rezultatele astea mari în ultimul timp, dar nu mă surprinde unde au ajuns. Știm ce mentalitate au, cum organizează tot. Noi am fost acolo și chiar am văzut ce se întâmplă. Un oraș micuț, ca al nostru, cu 50.000 de locuitori. În ziua meciului tot orașul fierbea, toată lumea era cu steaguri pe case, pe blocuri. Familiile veneau la meci cu copiii, aplaudau, toată lumea era bucuroasă. Altă lume, parcă era un vis când am fost acolo. Chiar nu mă surprinde, se vede munca lor, seriozitatea lor și mentalitatea. Chiar am zis atunci că o să ajungă o echipă bună pentru Europa și nu a trecut mult timp.

Aveți vreo explicație pentru care echipele mari se împiedică acolo, pe terenul lor? Poate fi și frigul un factor?

Nu cred că frigul, dar este un factor și terenul. Credeți-mă! Nici nu pot să zic sintetic, este un covor, unde ei sunt foarte obișnuiți. Dar să nu uităm că au bătut la Inter, la Atletico Madrid, unde au jucat pe iarbă. După ce am jucat cu ei, chiar îi urmăresc cu plăcere. Din ce am citit, au un mental coach foarte bun, a fost în armată, e prietenul antrenorului. El pregătește jucătorii mental. 

La capitolul ”condiții”, cam unde îi plasați în raport cu ce se întâmplă la noi, în România?

Păi, sincer, la ce au bază au ei acolo, noi avem peste cu foarte mult. Chiar e urât stadionul. Au zis că vor să construiască altul dar n-au avut loc. Vestiarul oaspeților a arătat ca la noi în Liga 2. Nu sunt condiții foarte, foarte bune. Poate după l-au refăcut. Terenul, cum am zis, e covor. Vestiarele sunt urâte. Eu nici nu am crezut că pot juca în grupele Champions League pe terenul ăla...

Mă gândesc că au fost nevoiți să facă niște modificări. Știu că UEFA impune anumite condiții...

Sută la sută! În Champions League, să joci pe stadionul ăla... la cum era când am jucat noi acolo, nu credeam, dar poate au făcut ceva modificări. Cum am zis, clubul ăla e incredibil.

  • Aspmyra Stadion este o arenă deschisă în 1966 și renovată în două rânduri: în 1980 și 2008. Are o capacitate de 8.270 de locuri, dar recordul de asistență este mult mai mare, de 12.189 de spectatori.

Și transferurile nu sunt făcute pe sume fabuloase...

Mai mulți sunt de acolo, norvegieni. Din ce am văzut, erau nouă în primul 11, dintre care 6-7 sunt la naționala Norvegiei. Portarul am văzut că este sloven și încă unul suedez. Ceilalți sunt de acolo. Contează. Nu joacă doar pentru bani, ci și pentru club și echipă.

Bodo/Glimt a trecut la nivelul următor

În ultimii ani, și investițiile făcute de club în transferuri au crescut, după participările în cupele europene, care au rotunjit serios bugetul lui Bodo/Glimt. Dacă până în 2020 norvegienii nu cheltuiau mai mult de câteva sute de mii de euro pentru un jucător, acum oficialii au ridicat serios ștacheta.

S-au plătit chiar și 4,8 milioane de euro pentru un jucător, într-o fereastră de transferuri cu investiții de peste 15 milioane de euro. Sumele sunt minuscule în comparație cu cluburile bogate din ”TOP 5”, dar uriașe dacă punem în balanță ce se întâmplă în campionatul nostru.

Bodo/Glimt a și vândut foarte bine. În ultimii cinci ani s-au încasat peste 60 de milioane de euro din jucătorii vânduți la echipe precum Marseille, Rennes, Lens sau Lorient.

Același antrenor din 2018! A promovat ca secund, a speriat Europa ca principal

Kjetil Knutsen (57 de ani) este cheia succesului pentru Bodo/Glimt. Clubul a promovat în 2017 în prima ligă norvegiană, atunci când actualul antrenor era secund în staff-ul lui Aasmund Bjorkan.

În 2018 a fost lăsat la ”cârma” echipei, iar de atunci a strâns 359 de partide, multe cu echipe tari în cupele europene. Bilanțul său este impresionant, cu 215 victorii, 73 de rezultate de egalitate și 71 de înfrângeri.

Chiar dacă, cel mai probabil, a fost asaltat cu oferte, antrenorul lui Bodo/Glimt a rămas la actuala sa echipă, cu care mai are un contract valabil până în 2029.

