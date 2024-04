Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"

Universitatea Cluj a reușit să se califice în ultimele minute în semifinalele Cupei României, în urma victoriei cu scorul de 1-0 împotriva echipei FC Hermannstadt, marcată de golul argentinianului Federico Anselmo în minutul 90+3. Ambele echipe au lovit bara o dată în timpul meciului.

În semifinale, Universitatea Cluj va întâlni câștigătoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați, iar cealaltă semifinală va fi disputată între Corvinul Hunedoara și FC Voluntari.

Ianis Stoica a comentat despre atmosfera ostilă creată de fani

Ianis Stoica, despre fanii ostili, a declarat că nu i-a afectat și că este obișnuit cu presiunea, iar important este că echipa a reușit să iasă din cupă. Despre performanța echipei, a menționat că au avut puține șuturi la poartă și că vor analiza ce au greșit pentru a se pregăti pentru următorul meci împotriva aceleiași echipe peste trei zile, sperând să obțină o revanșă.

"Am avut un joc de așteptare azi, nici ei, nici noi nu ne-am creat prea multe ocazii. Dacă am fi ajuns în prelungiri, am fi putut face ceva", a declarat Ianis Stoica, după meci.

"Nu i-am auzit. Am jucat și pe stadioane mai pline, deci sunt obișnuit cu presiunea. Nu m-a afectat. Este alegerea lor, fiecare decide ce vrea. Important este că am ieșit din cupă." a adăugat Stoica.

"Am avut puține ocazii, dar nici ei nu și-au creat cine știe ce ocazii. A fost o neatenție la ultima fază. Vom analiza ce am greșit. Avem iar meci peste 3 zile cu ei, sperăm să ne luăm revanșa pe teren propriu. Au fost mai buni, meritau să meargă mai departe. Fair play. Poate în seara asta a fost seara lor, dar peste 3 zile avem o nouă șansă", a încheiat atacantul.

