Reacția lui Octavian Popescu, după un nou gol splendid: "Mă așteptam, dar nici chiar așa!"

Octavian Popescu a deschis scorul după doar două minute, cu o execuție splendidă din afara careului, iar Dinamo a rămas în inferioriate numerică din minutul 35, când Alexandru Răuță a văzut al doilea galben. În partea secundă, FCSB a mai marcat de două ori, prin Ianis Stoica (75') și Răzvan Oaidă (81'), iar echipa lui Toni Petrea s-a impus cu 3-0.

Octavian Popescu: "Mă așteptam să marchez, dar nici chiar așa de rapid"

Octavian Popescu a ajuns la două meciuri consecutive cu goluri spectaculoase, iar la final s-a arătat surprins de cât de repede a înscris în meciul din "Ștefan cel Mare".

"Sunt fericit că am reușit să marchez într-un asemenea derby și sper s-o țin tot așa. Mă așteptam să marchez, dar nici chiar așa de rapid. Nu am văzut celelalte goluri, eram în vestiar.



Este o victorie foarte importantă, suntem în spatele celor de la CFR și sper să o ținem tot cu victorii", a spus Octavian Popescu, după meci.

Fotbalistul de 19 ani a ajuns la șase goluri și două pase decisive în cele 21 de meciuri jucate la FCSB în acest sezon.

În urma acestui rezultat, FCSB și-a consolidat poziția secundă, cu 51 de puncte în 23 de etape, și s-a apropiat, cel puțin temporar, la șapte lungimi de liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe poziția 15, penultima, cu doar 12 puncte.

În runda următoare, FCSB va primi vizita lui FC U Craiova, iar Dinamo va juca pe terenul lui FC Botoșani.