Cai verzi pe pereți sau adevăr? Ce spune un fost impresar despre interesul lui Arsenal pentru Ianis Stoica

Fotbalistul lui Gigi Becali a impresionat în acest sezon, iar evoluțiile foarte bune din acest sezon l-au adus în atenția unor echipe importante. Astfel, s-a scris că Galatasaray și Arsenal siunt interesate de serviciile românului de 19 ani.

Cu 6 golurui și 2 pase de gol în acest sezon, Stoica ar putea deveni viitorul mare transfer al lui Gigi Becali. Totuși, Daniel Stanciu, fost agent FIFA, nu crede că acesta poate ajunge la Arsenal, din cauza diferenței de nivel dintre cele două echipe.

”Câţi jucători s-au dus în prima ligă din Anglia? Calităţile lui sunt incontestabile, nu are rost să discutăm, dar să faci un pas spre o echipă importantă...Arsenal e prea departe, nici nu o vezi de la Bucureşti. Zvonurile cresc cota, dar s-ar putea să-i facă şi rău jucătorului. Ianis, înainte de toate, trebuie să devină titular, să aibă evoluţii proaste, dar terminate bine, meci de meci.

E adevărat, fraţii Becali au reuşit transferuri senzaţionale, înainte şi acum. Problema e că trebuie să şi confirmi. Până să intri în atenţia unui club puternic, trebuie să ai evoluţii meci de meci foarte bune, să ai constanţă”, a declarat Daniel Stanciu la Look Sport.

"A fost un meci foarte frumos, atmosfera m-a făcut să uit de tot. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și să luăm cele trei puncte. Noi avem alt obiectiv față de ei. La penalty, am fost mai rapid, Săpunaru m-a tras de picior și a fost fault. Era normal să câștigăm, după cursul jocului, pentru că toată repriza a doua mingea a fost numai la noi. Au luat roșu pentru că am stat călare pe ei și au cedat presiunii.

Vreau să înscriu de la meci la meci, nu mă interesează să fiu playmaker-ul echipei. Mă interesează să fiu acolo unde trebuie și să înscriu.

Rapid mi se pare o echipă care va prinde play-off-ul. Chiar și cu foarte mulți accidentați, ne-a fost greu cu ei astăzi", a spus Ianis Stoica, la finalul victoriei cu Rapid, scor 3-1.