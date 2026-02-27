Celta Vigo, echipă la care joacă portarul român Andrei Ionuţ Radu, o va întâlni pe Olympique Lyon în optimile de finală ale Europa League, conform tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Nyon.

Un alt duel interesant va fi cel dintre echipele italiene Bologna şi AS Roma, finalista din 2023.

Confruntări atractive se anunţă a fi şi VfB Stuttgart - FC Porto sau Lille OSC - Aston Villa.

Tabloul fazei eliminatorii din Europa League

Optimi de finală (12 şi 19 martie):

Genk - Freiburg

Bologna - AS Roma

Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga

VfB Stuttgart - FC Porto

Panathinaikos Atena - Betis Sevilla

Nottingham Forest - FC Midtjylland

Celta Vigo - Olympique Lyon

Lille - Aston Villa

Sferturi de finală (9 şi 16 aprilie):

Sfert 1: Ferencvaros/Sporting Braga - Panathinaikos/Betis

Sfert 2: Genk/Freiburg - Celta Vigo/Lyon

Sfert 3: VfB Stuttgart/FC Porto - Nottingham Forest/FC Midtjylland

Sfert 4: Bologna/AS Roma - Lille/Aston Villa

Semifinale (30 aprilie şi 7 mai):

Sfert 1 - Sfert 2

Sfert 3 - Sfert 4

Finala - 20 mai (Istanbul)