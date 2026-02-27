Celta Vigo, echipă la care joacă portarul român Andrei Ionuţ Radu, o va întâlni pe Olympique Lyon în optimile de finală ale Europa League, conform tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Nyon.
Un alt duel interesant va fi cel dintre echipele italiene Bologna şi AS Roma, finalista din 2023.
Confruntări atractive se anunţă a fi şi VfB Stuttgart - FC Porto sau Lille OSC - Aston Villa.
Tabloul fazei eliminatorii din Europa League
Optimi de finală (12 şi 19 martie):
Genk - Freiburg
Bologna - AS Roma
Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga
VfB Stuttgart - FC Porto
Panathinaikos Atena - Betis Sevilla
Nottingham Forest - FC Midtjylland
Celta Vigo - Olympique Lyon
Lille - Aston Villa
Sferturi de finală (9 şi 16 aprilie):
Sfert 1: Ferencvaros/Sporting Braga - Panathinaikos/Betis
Sfert 2: Genk/Freiburg - Celta Vigo/Lyon
Sfert 3: VfB Stuttgart/FC Porto - Nottingham Forest/FC Midtjylland
Sfert 4: Bologna/AS Roma - Lille/Aston Villa
Semifinale (30 aprilie şi 7 mai):
Sfert 1 - Sfert 2
Sfert 3 - Sfert 4
Finala - 20 mai (Istanbul)