Larisa Iordache (30 de ani) privește în urmă la cariera sa de gimnastă împăcată cu sine și cu toate eforturile depuse.

Și-a sacrificat bunăstarea corpului și întreaga tinerețe pentru a performa într-unul dintre cele mai dure sporturi din lume, gimnastica.

Cele mai prețioase medalii din cariera gimnastei Larisa Ioradche

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Larisa Iordache dezvăluie că, deși este de șapte ori campioană europeană la gimnastică, cele mai prețioase medalii pe care le-a cucerit sunt două distincții de argint, apropiate la Nanning, China, cu ocazia Mondialelor din urmă cu doisprezece ani.

Întrebată de prezentatorul Andru Nenciu dacă poate să distingă între medalii, Larisa Iordache a explicat de ce a ales cele două medalii de argint cucerite în Asia:

„Mi-a fost destul de greu, fiindcă am muncit foarte mult pentru fiecare medalie. Dar aceste două medalii sunt medaliile mele preferate, pentru că am trăit niște momente minunate.

Sunt cele două medalii de la Campionatul Mondial din 2014, de la Nanning. Chiar dacă sunt de argint, sunt foarte muncite și speciale pentru mine.

Nu faptul că le-am câștigat, ci mă bucur cel mai mult de amintirile pe care le am cu părinții mei în tribune. Le vedeam lacrimile în ochi și știam că sunt mândri de mine.

Eu eram într-o fază a mea, ca adolescentă, în care mă simțeam încrezătoare, puternică. Simțeam că pot să îmi demonstrez că nu am muncit degeaba și că toate eforturile mele dau roade.

În plus, m-am luptat cot la cot cu Simone Biles. Să mă lupt cu cea mai bună gimnastă din lume a fost extraordinar. Am fost acolo, la un pas foarte micuț să o înving. Pentru mine, a fost absolut minunat.

Ca note de plecare, eu eram peste notele ei de plecare, dar unele greșeli comise de mine au fost puțin mai mari.

Dar tind să cred că lucrurile se întâmplă cu un motiv. La orice alt concurs la care nu am câștigat medalia de aur, poate că nu am fost pregătită emoțional să mă bucur,” a fost explicația oferită de Larisa Iordache, în exclusivitate pentru Sport.ro.