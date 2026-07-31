Jose Mourinho dă afară de la Real Madrid fotbalistul cotat la 45.000.000 de €. Ce urmează

Jose Mourinho dă afară de la Real Madrid fotbalistul cotat la 45.000.000 de €. Ce urmează La Liga
SPORT.RO
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”The Special One” face legea la Madrid.

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Jose Mourinhola ligaReal MadridFranco Mastantuono
Din articol

Cinci jucători au plecat de la Real Madrid în actuala perioadă de mercato: Fran Garcia, Mario Martin, Dani Ceballos, Daniel Carvajal și David Alaba. Ultimilor trei nu le-au fost prelungite contractele.

Jose Mourinho dă afară de la Real Madrid fotbalistul cotat la 45.000.000 de €. Ce urmează

Se mai pregătește o plecare de la Real Madrid. Cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Franco Mastantuono se pare că nu e pe placul lui Jose Mourinho.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Mastantuono nu a fost inclus în lotul lui Real Madrid pentru meciul amical cu Fiorentina de sâmbătă.

Clubul ar vrea să-l trimită pe Franco Mastantuono sub formă de împrumut la un alt club din Europa. Rămâne însă de văzut unde va ajunge argentinianul.

Adus în urmă cu un an de la River Plate pentru 45 de milioane de euro, Franco Mastantuono a bifat la Real Madrid 35 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă în aproximativ 1400 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Și Aurelien Tchouameni ar urma să plece de la Real Madrid

Manchester United a pus ochii pe Aurelien Tchouameni, fotbalistul lui Realului cotat la 70 de milioane de euro. Englezii sunt gata să plătească peste 100 de milioane de euro pentru serviciile francezului, care în urmă cu câteva luni a fost protagonistul unui scandal uriaș în vestiarul galacticilor.

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