Cinci jucători au plecat de la Real Madrid în actuala perioadă de mercato: Fran Garcia, Mario Martin, Dani Ceballos, Daniel Carvajal și David Alaba. Ultimilor trei nu le-au fost prelungite contractele.

Jose Mourinho dă afară de la Real Madrid fotbalistul cotat la 45.000.000 de €. Ce urmează

Se mai pregătește o plecare de la Real Madrid. Cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Franco Mastantuono se pare că nu e pe placul lui Jose Mourinho.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Mastantuono nu a fost inclus în lotul lui Real Madrid pentru meciul amical cu Fiorentina de sâmbătă.

Clubul ar vrea să-l trimită pe Franco Mastantuono sub formă de împrumut la un alt club din Europa. Rămâne însă de văzut unde va ajunge argentinianul.