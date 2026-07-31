Fotbalistul Barcelonei a recunoscut că fumează una după alta: ”E una dintre slăbiciunile mele”

Wojciech Szczesny (36 de ani) şi-a recunoscut deschis „dependenţa” de tutun, fiind fumător de mulţi ani. Portarul polonez, a doua opţiune la FC Barcelona, ​​a vorbit şi el despre personalitatea sa unică, remarcabil de detaşată de emoţii, scrie news.ro.

”Nu am pretins niciodată că sunt o persoană perfectă. Poate sună neprofesionist, dar asta sunt. Oamenii ştiu că am o dependenţă de care nu pot scăpa", a recunoscut portarul polonez al lui FC Barcelona, ​​într-un interviu pentru The Athletic în timpul cantonamentului de pre-sezon al FC Barcelona.

Ţinând în mod regulat o ţigară electronică la gură, aşa cum a scris jurnalistul care l-a intervievat, polonezul în vârstă de 36 de ani se referea la pasiunea sa pentru ţigări, fiind fotografiat cu una în gură de mai multe ori de-a lungul carierei sale. „Oamenii probabil se pot identifica cu mine pentru că vorbesc despre asta foarte deschis”, a adăugat Szczesny. „Nu aş sfătui pe nimeni să înceapă să fumeze deloc. Cred că este groaznic şi toată lumea ar trebui să evite. Este una dintre slăbiciunile mele, dar îmi asum responsabilitatea.”

Nu este singurul dependent, dar unul dintre puţinii care vorbesc despre asta. Potrivit lui, „mulţi jucători au dependenţe, fie că este vorba de nicotină, alcool sau jocuri de noroc”, de exemplu, dar nu vorbesc despre asta public.

”Trebuia să mă detașez complet”

Un personaj afabil, zâmbitor şi relaxat, fostul internaţional polonez (84 de selecţii) vorbeşte deschis în acest interviu, explicând în special cum a evoluat emoţional pentru a reuşi. ​​„Când am părăsit Arsenal (2009-2017), un club pe care l-am susţinut de la o vârstă fragedă, am descoperit că cea mai bună modalitate pentru mine de a performa la cel mai înalt nivel era să mă detaşez complet, emoţional, de joc.”

Această realizare explică atitudinea sa acum foarte nonşalantă şi „îl împiedică să sufere în caz de înfrângere sau în perioade mai dificile”.

Revenind la joc la Barcelona în 2024, după ce s-a bucurat recent de retragerea sa la Marbella, fostul portar al lui Juventus (252 de meciuri între 2017 şi 2024) se vede în primul rând ca un mentor pentru Joan Garcia, portarul titular la Catalonia.

„Nu vreau să simtă că concurează cu mine. De asemenea, vreau să-l ajut să se perfecţioneze şi să-i dau câteva sfaturi la antrenamente”, spune jucătorul polonez, care are contract până în 2027 şi nu şi-a stabilit o dată de retragere.