Universitatea Craiova a fost și ea eliminată din Champions League (2-2 și 0-1 cu Levski Sofia / turul 2 preliminar), dar va juca cu KuPS Kuopio (Finlanda / 6 și 13 august / turul 3 preliminar al Europa League), iar CFR Cluj s-a calificat după dubla cu FC Alashkert (1-1 și 3-0 / turul 2 preliminar). În turul 3 preliminar al Conference League, clujenii vor întâlni pe Tromso IL (Norvegia).

Tromso are un lot cotat la peste 28 de milioane de euro

Tromso Idrettslag este un club înființat în 1920, care joacă pe Romssa Arena (6.800 locuri) din Tromso, un oraș din regiunea Nord-Norge din Norvegia. În palmaresul clubului se află două Cupe ale Norvegiei (1986, 1996 / + o finală, 2012) și două locuri secunde în Eliteserien (1990, 2011).

Actualul antrenor principal este Jorgen Vik (36 de ani), iar lotul echipei este cotat la 28.15 milioane de euro (față de valoarea de piață a lui CFR Cluj - 17.98 milioane de euro). Cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Ruben Yttergard Jenssen (ex-FC Kaiserslautern, Groningen, Brann Bergen), Jens Hjerto-Dahl (mijlocaș central cotat la 10 milioane de euro), Jakob Haugaard (ex-Midtjylland, Stoke City, Wigan Athletic, AIK), Lars Olden Larsen (Nizhny Novgorod, NEC Nijmegen, BK Hacken) și Ieltsin Camoes (ex-FC Alverca, IK Brage, Al Ahly FC Cairo). Printre jucătorii celebri care au îmbrăcat tricoul echipei se numără Morten Gamst Pedersen, Ole Martin Arst, Miika Koppinen, El Hadji Malick Diouf, Zdenek Ondrasek, Kara Mbodji și Tore Andre Flo.

Cele mai bune rezultate în cupele europene au fost înregistrate în sezoanele 2005-2006 (locul 5 în Grupa E a Cupei UEFA) și 2013-2014 (locul 4 în Grupa K a Europa League). "Gutan" au mai întâlnit o singură dată o echipă românească, în ediția 1995 a Cupei Intertoto, când au învins cu 1-0 pe Universitatea Cluj. În actuala stagiune, în turul al doilea preliminar al Europa League, norvegienii au fost eliminați de FC Hradec Kralove (cehia / 0-1 și 1-3).

Finlandezii au mai jucat cu Gaz Metan Mediaș și CFR Cluj

Kuopion Palloseura a mai întâlnit doar de două ori echipe românești în cupele europene. Primul adversar din România a fost Gaz Metan Mediaș, pe care l-a întâlnit în turul al doilea preliminar al Europa League, în stagiunea 2011-2012. Finlandezii s-au impus pe teren propriu, scor 1-0 (Ilja Venalainen 16), dar medieșenii au câștigat returul cu scor de calificare, 2-0 (Ciprian Petre 36, Ovidiu Hoban 53). A doua întâlnire dintre KuPS și o echipă din România a avut loc în sezonul 2020-2021, când a dat piept cu CFR Cluj în play-off-ul Europa League. Clujenii s-au impus cu 3-1 (Mario Rondon 5 și 56, Debeljuh 42 / Aniekpeno Udo 90+1), pentru a juca apoi într-o grupă cu AS Roma, Young Boys și ȚSKA Sofia.

KuPS este un club finlandez fondat în 1923, joacă pe Vare Arena (5.000 de locuri) și are în palmares 8 titluri de campioană națională, mai terminând de alte 16 ori pe podium, și 5 cupe ale Finlandei. Cel mai bun rezultat în cupele europene a fost participarea în faza ligii din Conference League, în sezonul trecut (locul 21), și participarea în play-off-ul de calificare în optimile de finală (0-2 și 0-1 cu Lech Poznan).

Lotul echipei este cotat la 6.3 milioane de euro, iar cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Tommi Jyry (ex - Helsingfors, Inter Turku, Petrolul Ploiești), Johannes Kreidl (ex-FC Nurnberg, Ried), Kasim Nuhu (ex-Mallorca, Young Boys, Hoffenheim, Dusseldorf, FC Basel), Piotr Parzyszek (ex - De Graafschap, Charlton Athletic, Randers, Zwolle, Frosinone, Pogon Szczecin, Leganes, RWD Molenbeek) și Gustav Engvall (ex- IFK Goteborg, Bristol City, Djurgårdens, Mechelen).

Lotul Universității Craiova este estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, în timp ce jucătorii echipei adverse sunt cotați la doar șase milioane de euro în total. Ștefan Baiaram este cel mai bine cotat fotbalist al oltenilor, valorând cinci milioane de euro, o sumă aproape egală cu valoarea întregului lot finlandez. De partea cealaltă, cel mai valoros jucător de la KuPS este mijlocașul central Tommi Jyry, transferat recent de la Petrolul Ploiești, cu o valoare de piață estimată la 700.000 de euro.