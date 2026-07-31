FCSB se află pe un butoi de pulbere după eliminarea din Conference League, scor 3-7 la general cu Auda.

Roș-albaștrii au pierdut ambele meciuri cu echipa din Letonia 2-3 în „Ghencea” și 1-4 la Riga.

Daniel Pancu, sincer după eliminarea rușinoasă a lui FCSB: „Dacă nu ai foame, fotbalul te pedepsește”

Antrenorul Rapidului a fost întrebat despre eliminarea lui FCSB din Conference League, în urma înfrângerii rușinoase din Letonia, scor 1-4.

Daniel Pancu a oferit un răspuns surprinzător și a explicat că ar fi preferat ca Rapid să fie angrenată în cupele europene, ci nu să comenteze rezultatele altor echipe din România.

Tehnicianul a găsit explicația pentru eliminarea lui FCSB în turul doi preliminar, dă către o echipă cotată mai slab.

„Aș fi preferat ca Rapid să fie în locul oricărei echipe, să pierdem cu 16-0 în dublă manșă, decât să fiu aici și să comentez. Nu am ce să comentez. Mi-aș fi dorit ca Rapid să fie angrenată în competițiile europene.

Lumea evoluează. Avem impresia că, dacă ne elimină niște adversari mai slab cotați, este ceva ieșit din comun, dar suntem la fotbal și se poate întâmpla orice. Echipa din Letonia surprinde doar prin locul ocupat în clasament, atât. Sunt jucători buni, iar foamea de performanță a făcut diferența.

FCSB a avut 20 de ocazii în cele două meciuri și a marcat doar trei goluri. Dacă nu ai foame, fotbalul te pedepsește, dar nu este, în niciun caz, o mare tragedie. Celelalte campionate au crescut în valoare, fără îndoială.

Cred că Universitatea Craiova va juca în grupe, iar CFR are șansa ei. Va fi din ce în ce mai greu, pentru că întâlnește o echipă nordică, însă șanse există”, a declarat Daniel Pancu.

Caseta meciului

FK AUDA: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64') - Bongemba (M. Fofana 82'), Y. Traore, W. Fofana - Daskevics (Appiah 66'), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86'). ANTRENOR: Didier Zanetti

Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64') - Bongemba (M. Fofana 82'), Y. Traore, W. Fofana - Daskevics (Appiah 66'), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86'). ANTRENOR: Didier Zanetti FCSB: Târnovanu - V. Creţu (Stoian 46'), Dawa, Duarte, Pădurariu - Boutoutaou (M. Toma 67'), Radunovic (Joao Paulo 46'), Fl. Tănase (Gnahore 77') - Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu

Târnovanu - V. Creţu (Stoian 46'), Dawa, Duarte, Pădurariu - Boutoutaou (M. Toma 67'), Radunovic (Joao Paulo 46'), Fl. Tănase (Gnahore 77') - Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu Au marcat: Diedhiou 45+2', 67', Kone 84' și Hrvoj 90+3' / Joao Paulo 58'

Diedhiou 45+2', 67', Kone 84' și Hrvoj 90+3' / Joao Paulo 58' Cartonaşe galbene: Arroyo 33', Diedhiou 46' / Dawa 34'

Arroyo 33', Diedhiou 46' / Dawa 34' Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)

Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu, contra Farului, din etapa a treia. Confruntarea se va disputa pe Stadionul „Arcul de Triumf”, luni, 3 august, de la 21:30.