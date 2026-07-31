FCSB se află pe un butoi de pulbere după eliminarea din Conference League, scor 3-7 la general cu Auda.

Roș-albaștrii au pierdut ambele meciuri cu echipa din Letonia 2-3 în „Ghencea” și 1-4 la Riga.

Revoltă în vestiarul lui FCSB: „Nu poți să faci fotbal când nu ai un antrenor pe bancă”

Jucătorii lui FCSB ar fi nemulțumiți de felul în care se întâmplă lucrurile la echipă și ar considera că Marius Baciu nu a reușit să aducă niciun plus de la venirea sa.

Vestiarul fostei campioanei ar fi transmis un mesaj prin intermediul unui jucător, care nu și-a dorit să își dezvăluie identitatea.

„Ei vor să facem fotbal, dar nu avem antrenor. Fotbalul fără o mână forte, fără o personalitate puternică în cabină, nu se poate face. În fața lui Edi Iordănescu nu mișca nimeni. Dictatură, că altfel nu se mai poate.

Ăsta nu e fotbal... Nu poți să faci fotbal când nu ai un antrenor pe bancă, așa cum trebuie, ca la orice echipă de top.

Bagă milioane de euro în noi, în pregătire, în condiții, și suntem la nivel de județeană... Dacă te-a bătut Auda, e cazul să ne trezim! Nu avem antrenor, e un haos la antrenamente. Caterincă proastă, glume de autobază, iar în rest fiecare face ce vrea”, ar fi spus sursa din vestiarul lui FCSB, conform GSP.ro.

Gigi Becali i-a făcut praf pe toți după Auda - FCSB. Doar unul a scăpat: ”Singurul bărbat”

După meci, la Play On Sport, pe VOYO, Gigi Becali, patronul lui FCSB, s-a dezlănțuit și i-a luat la țintă pe Tavi Popescu, Daniel Bîrligea, Florin Tănase și Ștefan Târnovanu (VEZI AICI).

Un singur jucător a scăpat de criticile lui Becali, Ricardo Pădurariu, fundașul stânga în vârstă de 19 ani care l-a reprofilat pe Risto Radunovic la mijloc ca să poată intra în primul ”11”.

”Dacă ai în primul 11 un singur bărbat, adică pe Pădurariu, nu ai cum să câștigi!”, a spus Gigi Becali.

Andrei Grecu, moderatorul emisiuneii Play On Sport de la VOYO, l-a întrebat pe Gigi Becali dacă antrenorul Marius Baciu are o vină după rezultatul dezastruos din Conference League.

"Marius Baciu are o singură vină, că eu nu m-am impus să îl schimbă pe Târnovanu. Omul a avut încredere în el, nu are nicio vină. Trebuia paradit, dacă eu îl certam, mai dădea el pasa asta?!", a spus Becali, în direct la VOYO.