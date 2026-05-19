Atacantul care nu a făcut nimic în 10 meciuri în Superligă, convocat la Campionatul Mondial!

Joao Paulo Fernandes, jucătorul echipei FCSB, a fost inclus de selecționerul Capului Verde, Pedro Leitao Brito, cunoscut drept Bubista, în lotul anunţat luni pentru Cupa Mondială din această vară, relatează Reuters.

Mijlocaşul joacă la echipa bucureşteană din 3 februarie 2026, după un transfer definitiv de la formaţia Oţelul Galaţi.

Willy Semedo, ex-Poli Iași, lângă Joao Paulo de la FCSB în lotul Capului Verde

În lotul pentru Mondial se află și atacantul Willy Semedo (32 de ani), fost și el în Superligă, la Poli Iași, acum la Omonia Nicosia.

Cât a jucat în România, mai exact în returul sezonului 2018-2019, extrema Semedo a bifat 10 meciuri, doar 4 dintre ele ca titular, fără să reușească vreun gol sau vreo pasă decisivă.

După experiența neconcludentă de la Poli Iași, jucătorul născut în Franța a mai evoluat la Grenoble (Ligue 2), Pafos (Cipru) și Al-Faisaly (Arabia Saudită), iar cu Omonia Nicosia a devenit în acest sezon campion în Cipru.

Selecționerul Bubista a convocat un jucător care abia a revenit duminică pe gazon, după un an de pauză

Antrenorul Bubista îşi asumă riscul privind starea fizică a fundaşului central Logan Costa, incluzându-l în lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din această vară în ciuda unei accidentări serioase de lungă durată.

Fundaşul născut la Paris a suferit o ruptură la ligamentele încrucişate anterioare într-un meci amical în iulie anul trecut, iar de atunci a revenit pe teren tocmai duminică, intrând din postura de rezervă spre finalul meciului pierdut de Villarreal cu Rayo Vallecano (0-2), în La Liga.

Cele 13 minute jucate de Costa în această etapă au fost suficiente pentru antrenorul Bubista să-l includă în lotul pentru Cupa Mondială pe jucătorul de 25 de ani, considerat cel mai bun din ţara sa.

Capul Verde, calificare istorică la Mondial

În ceea ce priveşte lotul, nu au existat alte surprize, selecţionerul fiind fidel grupului de jucători care a reuşit prima calificare la un turneu al Cupei Mondiale pentru una dintre cele mai mici ţări din Africa.

Populaţia arhipelagului, de circa 600.000 de oameni, face ca această ţară să fie una dintre cele mai mici care participă la Cupa Mondială, dar jucătorii primei reprezentative provin aproape toţi din diaspora, subliniază Agerpres.

Jucători născuţi în Franţa, Irlanda, Olanda şi din Portugalia domină echipa, în timp ce portarul Carlos dos Santos, născut în SUA, a fost ales ca rezervă pentru veteranul Vozinha de 39 de ani.

Dos Santos a fost înainte în echipa SUA şi a schimbat opţiunea pentru prima reprezentativă, aprobare validată săptămâna trecută de FIFA.

El este singurul jucător care până în prezent nu are nicio selecţie pentru ţara sa.

În grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită

Capul Verde va disputa un amical cu Serbia, la Lisabona, la 31 mai, şi cu selecţionata Bermudelor, în East Hartford, la 6 iunie.

Naţionala Capului Verde va juca în Grupa H la Cupa Mondială şi va debuta împotriva Spaniei, la Atlanta, în 15 iunie, după care va înfrunta Uruguay şi Arabia Saudită.

Lotul Capului Verde pentru Campionatul Mondial din 2026

Portari: 

Carlos dos Santos (San Diego/SUA), Marcio Rosa (Montana/Bulgaria), Vozinha (Chaves/Portugalia);

Fundaşi: 

Sidny Cabral (Benfica/Portugalia), Diney Borges (Al Bataeh/Emiratele Arabe Unite), Logan Costa (Villarreal/Spania), Roberto Lopes (Shamrock Rovers/Irlanda), Steven Moreira (Columbus Crew/SUA), Wagner Pina (Trabzonspor/Turcia), Kelvin Pires (SJK Seinajoki/Finlanda), Stopira (Torreense/Portugalia);

Mijlocaşi: 

Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes/Portugalia), Deroy Duarte (Ludogoreţ/Bulgaria), Laros Duarte (Puskas Akademia/Ungaria), Joao Paulo Fernandes (FCSB/România), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle/Olanda), Kevin Pina (FC Krasnodar/Rusia), Yannick Semedo (Farense/Portugalia);

Atacanţi: 

Gilson Benchimol (Akron Togliatti/Rusia), Jovane Cabral (Estrela Amadora/Portugalia), Dailon Livramento (Casa Pia/Portugalia), Ryan Mendes (Igdir/Turcia), Nuno da Costa (Istanbul Başakşehir/Turcia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol/Cipru), Willy Semedo (Omonia Nicosia/Cipru), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv/Israel). 

