Cele două echipe se vor întâlni într-un meci amical la Nijmegen, Olanda, pe stadionul "De Goffert".

Din lotul pregătit de Dick Schreuder vor lipsi fundașul central Perr Schuurs, fundașul central Bram Nuytinck și mijlocașul dreapta Sami Ouaissa, din cauza unor accidentări. Din cauza problemelor medicale, cei trei jucători nu vor fi apți pentru a evolua în meciul cu Sevilla.

Din echipa celor de la Sevilla vor lipsi fundașul stânga Gabriel Suazo, fundașul dreapta Juanlu Sanchez și extrema stângă Alfon Gonzalez, ca urmare a unor accidentări suferite de cei trei jucători. Din cauza acestor probleme medicale, ei vor rata meciul amical cu NEC Nijmegen.

Ultimele cinci meciuri: Sevilla FC

Celta Vigo - Sevilla 1-0

Sevilla - Torremonlinos 1-0

Cracovia - Sevilla 1-0

Cordoba - Sevilla 0-0 (4-5 la loviturile de departajare)

Sevilla - Ceuta 2-1

Ultimele cinci meciuri: NEC Nijmegen

Nijmegen - Duisburg 2-3

Anderlecht - Nijmegen 3-2

Nijmegen - V-Varen Nagasaki 3-1

Nijmegen - Al Fayha 7-0

Nijmegen - Elversberg 0-1

Lotul echipei Sevilla FC:

Portari: Alberto Flores

Fundași: Jose Angel, CarmonaKike Sala, Marcao Fabio Cardoso, Gabriel Suazo, Oso

Mijlocași: Nemanja Gudelj, Joan Jordan, Djibril Sow, Lucien Agoume, Batista Mendy

Atacanți: Ruben Vargas, Peque Fernández, Isaac Romero, Akor Adams

Lotul echipei NEC Nijmegen: