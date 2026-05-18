Campioana României va avea un reprezentant la Cupa Mondială din 2026, iar asta înseamnă și bani importanți în conturile clubului patronat de Gigi Becali.

Joao Paulo a fost inclus în lotul final al naționalei din Capul Verde pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Selecționata pregătită de Pedro „Bubista” Brito s-a calificat în premieră la un Campionat Mondial și va evolua în Grupa H, alături de Spania, Arabia Saudită și Uruguay.

FCSB încasează bani frumoși după convocarea lui Joao Paulo

FIFA acordă cluburilor câte 11.000 de dolari pe zi pentru fiecare jucător prezent la Cupa Mondială, iar FCSB ar urma să încaseze aproximativ 250.000 de dolari dacă reprezentativa Capului Verde va fi eliminată încă din faza grupelor. Suma poate crește considerabil dacă africanii vor merge în fazele eliminatorii.