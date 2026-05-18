FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali

După ce Universitatea Cluj a dat lovitura prin convocarea lui Jovo Lukic la naționala Bosniei, acum și FCSB are motive serioase de bucurie.

Campioana României va avea un reprezentant la Cupa Mondială din 2026, iar asta înseamnă și bani importanți în conturile clubului patronat de Gigi Becali.

Joao Paulo a fost inclus în lotul final al naționalei din Capul Verde pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Selecționata pregătită de Pedro „Bubista” Brito s-a calificat în premieră la un Campionat Mondial și va evolua în Grupa H, alături de Spania, Arabia Saudită și Uruguay.

FCSB încasează bani frumoși după convocarea lui Joao Paulo

FIFA acordă cluburilor câte 11.000 de dolari pe zi pentru fiecare jucător prezent la Cupa Mondială, iar FCSB ar urma să încaseze aproximativ 250.000 de dolari dacă reprezentativa Capului Verde va fi eliminată încă din faza grupelor. Suma poate crește considerabil dacă africanii vor merge în fazele eliminatorii.

Joao Paulo a fost unul dintre oamenii de bază ai naționalei în preliminarii și a adunat până acum 39 de selecții și un gol pentru Capul Verde.

Fundașul de 27 de ani a ajuns la FCSB în februarie 2026, după ce roș-albaștrii au plătit 600.000 de euro pentru transferul său de la Oțelul Galați.

În plus, FIFA recompensează cluburile și pentru jucătorii care au evoluat în preliminarii în ultimii doi ani, astfel că atât FCSB, cât și Oțelul Galați pot primi bonusuri suplimentare datorită convocării lui Joao Paulo.

Lotul naționalei din Capul Verde pentru CM 2026

Portari: Carlos Santos, Josimar Dias, Marcio da Rosa

Fundași: Edilson Borges, Ianique Tavares, Kelvin Pires, Joao Paulo, Roberto Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira, Wagner Pina, Logan Costa

Mijlocași: Deroy Duarte, Jair Semedo, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Kevin Pina, Telmo Arcanjo

Atacanți: Dailon Livramento, Garry Rodrigues, Helio Varela, Nuna da Costa, Ryan Mendes, Willy Semedo, Gilson Benchimol, Jovane Cabral.

