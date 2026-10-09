Gigi Becali, în extaz! Ce a spus Denis Drăguș înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu există altă variantă”

Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit pe Marius Baciu după umilința suferită de formația patronată de Gigi Becali la Craiova, scor 0-5.

Noul antrenor de la FCSB va debuta într-un meci pe teren propriu cu Oțelul, iar partida din etapa a 11-a din Superliga va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Denis Drăguș are mare încredere în Laurențiu Reghecampf: „Putem şi mai mult”

Jucătorul venit recent la FCSB s-a accidentat înaintea pauzei internaționale și nu a putut evolua pentru naționala României.

Denis Drăguș s-a refăcut și este pregătit să revină în cea mai bună formă, în tricoul lui FCSB.

Întrebat dacă roș-albaștrii pot face o serie de 10 victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, atacantul a oferit un răspuns pe placul lui Gigi Becali.

„(n.r. – Este posibilă o serie de 10 victorii consecutive?) Cred că putem şi mai mult. Dacă nu mă înşel, mister a avut şi o serie mai lungă de atât. Dacă avem încredere şi facem lucrurile aşa cum trebuie, nu este nimic imposibil pentru această echipă.

(n.r. – Care este obiectivul echipei la fiecare meci?) Este important. Mergem la fiecare meci să-l câştigăm, nu există altă variantă”, a spus Denis Drăguş pentru Prima Sport.