Gigi Becali, în extaz! Ce a spus Denis Drăguș înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu există altă variantă”

Gigi Becali, în extaz! Ce a spus Denis Drăguș înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu există altă variantă” Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș a vorbit despre obiectivul pe care îl are FCSB după venirea lui Laurențiu Reghecampf.

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denis dragusFCSBSuperligaGigi Becaliantrenor
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Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit pe Marius Baciu după umilința suferită de formația patronată de Gigi Becali la Craiova, scor 0-5.

Noul antrenor de la FCSB va debuta într-un meci pe teren propriu cu Oțelul, iar partida din etapa a 11-a din Superliga va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Denis Drăguș are mare încredere în Laurențiu Reghecampf: „Putem şi mai mult”

Jucătorul venit recent la FCSB s-a accidentat înaintea pauzei internaționale și nu a putut evolua pentru naționala României.

Denis Drăguș s-a refăcut și este pregătit să revină în cea mai bună formă, în tricoul lui FCSB.

Întrebat dacă roș-albaștrii pot face o serie de 10 victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, atacantul a oferit un răspuns pe placul lui Gigi Becali.

(n.r. – Este posibilă o serie de 10 victorii consecutive?) Cred că putem şi mai mult. Dacă nu mă înşel, mister a avut şi o serie mai lungă de atât. Dacă avem încredere şi facem lucrurile aşa cum trebuie, nu este nimic imposibil pentru această echipă.

(n.r. – Care este obiectivul echipei la fiecare meci?) Este important. Mergem la fiecare meci să-l câştigăm, nu există altă variantă”, a spus Denis Drăguş pentru Prima Sport.

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Denis Drăguș, despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB: "Am vorbit cu el!"

La instalarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, Mihai Stoica anunța că Nicolae Stanciu este dorit de toată lumea din club, inclusiv de patronul Gigi Becali și de atacantul Denis Drăguș, care s-a și oferit să îi cedeze mijlocașului tricoul său cu numărul 10.

Într-un interviu acordat după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Drăguș a recunoscut că a stat de vorbă cu Nicolae Stanciu despre o posibilă revenire la FCSB, însă fără a primi un răspuns concret.

"Am vorbit cu el. Nu ştiu ce aş putea să fac din punctul meu de vedere ca el să vină aici, este decizia lui. Din punctul nostru de vedere, dacă ar veni mâine, am fi fericiţi", a spus Denis Drăguș, potrivit Prima Sport.

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