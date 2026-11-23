Invitat la emisiunea „Fața la joc” de pe VOYO, fostul fotbalist a povestit cum jucătorii aduși de Victor Pițurcă au fost prinși la mijloc în disputele conducerii și au ajuns să părăsească rând pe rând echipa. El a subliniat că un sportiv nu ar trebui implicat în astfel de neînțelegeri.

„Un jucător nu ar trebui să fie la mijloc, acum pot să spun, că am și eu 50 de ani. Nu m-aș gândi așa. Nu poți să pui un jucător în niște conflicte de oameni mari. Eu aveam 24 de ani. Un jucător trebuie să fie jucător. Eu am venit pentru Steaua; faptul că Pițurcă era antrenor, cu el am cochetat, mă știam de mic... Faptul că ei s-au certat și au fost implicați jucători... Ușor-ușor, au plecat toți cei pe care i-a adus Pițurcă atunci”, a spus Aliuță.

„Nu mi se pare corect! Mi se pare lipsă de profesionalism. Să te bagi, să iei un jucător... Te gândești: «Băi, îi distrug cariera unui copil?». Eu poate ajungeam mai sus, deși aveam ocazii, poate aveam alt parcurs. Poate jucam cu ei în cupele europene, pentru că au fost jucători, și fără modestie spun asta, sub mine, care au jucat meciuri mari. Da? Și poate meritam, poate eu jucam și ei nu jucau atunci. Îi poți distruge cariera unui jucător prin faptul ăsta, că te bagi și distrugi jucătorul”, a adăugat fostul jucător.