Denis Drăguș revine pe teren la FCSB! Anunțul lui MM Stoica

Denis Drăguș a acceptat oferta lui FCSB și a semnat cu echipa patronată de Gigi Becali, sub formă de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Trabzonspor.

Atacantul a evoluat în două 2 partide în tricoul formației bucureștene și s-a accidentat în meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de FCSB cu 0-5.

MM Stoica anunță revenirea lui Denis Drăguș: „Poate juca cu Oțelul”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Denis Drăguș a făcut progrese serioase în ceea ce privește revenirea sa din accidentare și ar putea forța să joace în partida cu Oțelul.

Cu toate acestea, MM Stoica a explicat că staff-ul echipei ar prefera să îi dea timp și cel mai probabil nu va juca în meciul de pe 10 octombrie cu Oțelul.

„Denis Drăguș face separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Galațiul.

Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.