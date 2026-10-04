Denis Drăguș revine pe teren la FCSB! Anunțul lui MM Stoica

Denis Drăguș revine pe teren la FCSB! Anunțul lui MM Stoica Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș ar putea reveni la FCSB după această pauză internațională.

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denis dragusFCSBSuperligaMM StoicaGigi Becali
Din articol

Denis Drăguș a acceptat oferta lui FCSB și a semnat cu echipa patronată de Gigi Becali, sub formă de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Trabzonspor.

Atacantul a evoluat în două 2 partide în tricoul formației bucureștene și s-a accidentat în meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de FCSB cu 0-5.

MM Stoica anunță revenirea lui Denis Drăguș: „Poate juca cu Oțelul” 

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Denis Drăguș a făcut progrese serioase în ceea ce privește revenirea sa din accidentare și ar putea forța să joace în partida cu Oțelul.

Cu toate acestea, MM Stoica a explicat că staff-ul echipei ar prefera să îi dea timp și cel mai probabil nu va juca în meciul de pe 10 octombrie cu Oțelul.

„Denis Drăguș face separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Galațiul.

Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

  • Denis dragus accidentare fcsb craiova
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Laurențiu Reghecampf va debuta pe banca lui FCSB în acest sezon cu Oțelul Galați, într-un meci care va avea loc sâmbătă, pe 10 octombrie.

Cu cine va juca FCSB în următoarele 10 meciuri

  • Oțelul Galați (acasă, Superliga)
  • FC Voluntari (deplasare, Superliga)
  • Rapid (acasă, Superliga)
  • Gloria Bistrița (deplasare, Cupa României)
  • U Cluj (deplasare, Superliga)
  • Corvinul Hunedoara (acasă, Superliga)
  • FC Argeș (deplasare, Superliga)
  • Csikszereda (acasă, Cupa României)
  • Farul (deplasare, Superliga)
  • Sepsi (acasă, Superliga)
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