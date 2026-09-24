Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB. Principalele declarații ...Reghecampf, despre aspectul mental la care va lucra: "Când pierzi 5-0 contra Craiovei, poți găsi foarte multe lucruri negative. Când spun să recuperăm ce s-a făcut greșit, nu mă refer decât la puncte. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Să ieșim acum și să zicem că avem o echipă incredibilă, probabil vom fi puși la zid. Eu v-am spus părerea mea, aceea că am mare încredere în jucătorii de aici. Vor reveni jucători care au avut probleme medicale. Echipa are mulți jucători noi, care trebuie să se adapteze la ce înseamnă echipa noastră. Voi lucra foarte mult la aspectul mental. Eu consider că echipa asta trebuie să arate cu totul altfel ca prestanță, devotament"

Mihai Stoica: "Mai mult de 75% e rezolvată problema cu Stanciu" ...Reghecampf, despre criticile primite potrivit cărora cariera sa este în declin: "Fiecare om are dreptul să spună ce vrea. E greu să îi răspunzi unui om care în fiecare zi are șansa de a fi la o emisiune. Nu faci altceva decât să îi ridici mingea la fileu. Eu respect, ascult și îmi văd de drumul meu. Fiecare om are planurile lui și nu cred că trebuie ca cineva să discute despre o persoană că muncește într-o țară sau în alta. ...Mihai Stoica, anunț despre aducerea lui Stanciu la FCSB: "Mai mult de 75% e rezolvată problema. Mister îl vrea, Gigi îl vrea, eu îl vreau. Azi am avut o discuție în 3 cu Denis Drăguș, care a zis că îi oferă și numărul de pe tricou doar ca să se întoarcă. Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă pentru că ultima performanță adevărată a acestei echipe s-a realizat cu Mister pe bancă și cu Nicușor protagonist în dubla cu Legia Varșovia" ...Reghecampf, întrebat despre posibila aducere a lui Nicolae Stanciu la FCSB: "Nicu este în continuare unul dintre cei mai buni jucători români pe care îi avem. Noi îl cunoaștem foarte bine. Este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. Vă dați seama că în secunda 2 aș spune da. Nu cunosc situația lui. Am discutat doar două secunde cu MM despre situația lui Nicușor. Îl cunosc foarte bine, cu noi a avut o perioadă foarte bună. Pentru mine, clar da!"

Reghecampf: "Fața multor jucători va fi alta, veți vedea" ...Mihai Stoica, despre al doilea mandat al lui Reghecampf: "În 2015, când a venit a doua oară, echipa risca să nu intre în play-off. Și a jucat atunci finala campionatului cu Astra, la Giurgiu. Dacă am fi câștigat, eram campioni, deși echipa era în pericol să rateze play-off-ul. Acum mai sunt 20 de etape. N-a zis nimeni că în 10 etape va fi pe primul loc. S-a înțeles ceva greșit. Nici matematic nu ai cum decât dacă se întâmplă ceva extraordinar în fața noastră" ...Mihai Stoica, întrebat dacă va reveni pe bancă, lângă Reghecampf :"Nu îmi permite funcția. Poate doar să renunț la funcție. Poate aș putea renunța la funcție. Pe bancă poți fi doar dacă ești delegat sau director sportiv. Dacă voi obține o dispensă de la FRF, vin cu cea mai mare plăcere" ...Reghecampf, despre revenirea lui Mihai Stoica pe bancă: "Eu mi-aș dori foarte tare să fie pe bancă. Amândoi suntem personaje care trăim meciul la intensitate mare. Dacă funcția îi va permite, vedem" ...Reghecampf, despre forma slabă a echipei: "Au fost foarte multe greșeli personale, mai ales la ultimul meci. Probabil și atmosfera a contat. După ce primești unul, două goluri, ai un moment de rătăcicre. Vom discuta, vom analiza, vom încerca să nu mai avem parte de asemenea momente, dar eu am mare încredere în jucători și echipă. Va fi o perioadă în care fața multor jucători va fi alta, veți vedea" ...Reghecampf, despre rezilierea cu Esperance Tunis: "A fost o săptămână foarte grea. Am reziliat amiabil. Aveam o clauză în contract pe care am folosit-o. Aseară am terminat documentele de semnat. Pentru mine s-a terminat capitolul cu Esperance. De azi am început munca aici, deci nu mă mai interesează" Reghecampf: "N-am cum să-i impun lui Gigi Becali să nu mai critice jucătorii" ...Reghecampf, întrebat dacă îl va impune lui Gigi Becali să nu mai critice public jucătorii: "N-am cum să-i pun o asemenea condiție. Eu îl cunosc foarte bine. În primul rând, nu-mi permit. Știu foarte bine că dacă fac acest lucru nu fac decât să înrăutățesc situația. Eu nu am pus condiții. Lucrurile vin de la sine. Cele mai importante lucruri este încrederea și respectul" ...Reghecampf, întrebat dacă îl va aduce pe Mihai Pintilii în staff: "Noi am anunțat foarte clar. Cu mine vor veni Dinu Viorel și Adrian Popa plus cei care sunt acum în staff-ul tehnic. Când eu am avut o discuție cu patronul, Pinti era angajat la echipa lui. N-am discutat niciodată cu el acest lucru. Nu cred că este cazul în momentul de față. Dacă vom avea nevoie de cineva, cu siguranță vom apela la oameni care cunosc echipa și fac parte din tradiția acestei echipe.

Reghecampf: "Am reușit o dată să jucăm în grupele Champions League, de ce nu am reuși încă o dată?" ...Reghecampf, despre faptul că FCSB nu dă niciun jucător la naționala de seniori a României: "Nu sunt zero jucători convocați la națională. Este un jucător convocat, dar e accidentat. Nu vreau să fac o comparație cu ce a fost înainte. Acum am găsit un grup foarte puternic, cu oameni care știu ceea ce își doresc. Sunt sigur că mă vor susține și mă vor ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt foarte mulți jucători noi, deci trebuie să avem răbdare. Mulți dintre ei probabil nu sunt obișnuiți cu această atmosferă, dar de acest lucru mă voi ocupa eu. Își vor da seama exact unde au ajuns și ce au de făcut. Eu am încredere în ei pentru că au demonstrat că sunt jucători de mare valoare" ...Reghecampf, despre lupta la titlu: "Când sunt mai multe echipe în lupta pentru primele locuri, sunt mai multe șanse să se încurce. Când ai doar două, cele două se întâlnesc de două ori în sezonul regulat și de două ori în play-off. E foarte bine să fie mai multe, mai ales pentru noi, care venim din spate. Cu siguranță vom ajunge acolo și vom pune probleme foarte mari" ...Reghecampf, întrebat de ce crede că peste 10 etape va fi pe primul loc: "Eu am spus un singur lucru și nu îl mai repet. Obiectivul nostru este primul meci. Știți că patronul vrea să ambiționeze pe toată lumea de la echipă și pe cei care sunt împotriva echipei noastre. De multe ori aruncă niște discuții pe care noi le avem cu el, dar nu mă întrebați pe mine ce spune el. Discuțiile mele cu el sunt personale, private și nu îmi permit să comentez. Dacă el vă spune, nu am nicio problemă, dar nu comentez. Cred că valoarea jucătorilor de la numărul 1 și pentru juniori cred că e foarte mare pentru fotbalul românesc. Până în iarnă, când vom avea pregătirea, trebuie să adunăm puncte. Acum nu suntem într-o situație foarte bună. Atât am spus! Dar, într-adevăr, eu îmi doresc titlul. Jucătorii trebuie să înțeleagă că sunt campioni și de aceea au fost aduși aici" ... Reghecampf, despre promisiunea făcută lui Gigi Becali, conform căreia va câștiga titlul la pas: "Întotdeauna e adevărat ce vă spune. În fiecare sezon se dorește același lucru aici, să câștigăm trofee. Am reușit o dată să jucăm în grupele Champions League, de ce nu am reuși încă o dată?" ...Reghecampf, despre revenirea la FCSB: "A fost o săptămână grea pentru mine, dar mi-am dorit foarte mult, iar asta e cel mai important. Sunt foarte fericit să fiu aici. Știu exact ce ne așteaptă. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important este să ne câștigăm primul meci. Și așa vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă. Cele mai importante sunt punctele. Trebuie ca jucătorii să își recapete încrederea, pofta de joc. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții la echipă, ambițiile sunt la fel. Știu ce mă așteaptă, iar de azi vom da drumul la treabă" Mihai Stoica: "Îmi revine deosebita plăcere de a pronunța o expresie care îmi este foarte dragă, 'non c'è due senza tre'. Vreau să vi-l prezint pe noul tehnician al acestei echipe, Laurențiu Reghecampf, om de care mă leagă amintiri mai mult decât plăcute. Sper să producem în continuare ceea ce s-a întâmplat și în primul, și în al doilea mandat"

Laurențiu Reghecampf și-a dat acordul încă de duminică pentru revenirea la FCSB, însă au apărut probleme la rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis, formație cu care se afla sub contract. Până la urmă, Reghecampf a reușit să își rezilieze pe cale amiabilă înțelegerea cu gruparea din Tunisia. Amenințat în primă fază cu un litigiu la FIFA, antrenorul va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii. Reghecampf o va prelua pe FCSB de pe locul 11 în Superliga, cu doar 12 puncte acumulate în primele 10 etape. Distanța față de liderul Dinamo este acum de 11 puncte.

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover