Probabil din dorința de a-l menaja pe Popescu, antrenorul Shota Makharadze l-a introdus pe atacant abia în minutul 69. Viiitorul jucător de la FCSB a fost aproape de un assist în minutul 89, când un coechipier a nimerit bara.

Duminică, Petru Popescu a început pe banca de rezerve meciul lui Petrocub Hîncești de pe terenul lui Real Sireți. Echipa lui s-a impus cu 1-0 în runda a 19-a din campionatul Republicii Moldova, după un gol înscris de Serafim Cojocari în minutul 28.

Atacantul Petru Popescu (24 de ani) a fost cumpărat de FCSB de la Petrocub Hîncești . Gigi Becali a anunțat că va plăti 250.000 de euro clubului din Republica Moldova, iar fotbalistul va sosi sub comanda lui Laurențiu Reghecampf în ianuarie. Mutarea a fost oficializată încă de vineri.

"Înainte de meci au fost discuții că acest meci nu era necesar pentru niciuna dintre echipe, însă nu sunt de acord. Ambele echipe au arătat un joc demn pe teren. În prima repriză am avut șansele noastre, creând momente foarte bune și am reușit să marcăm un gol. În repriza a doua n-a mai fost la fel, deoarece terenul era greu și am întâmpinat dificultăți la capitolul mișcare. Am reușit însă să păstrăm avantajul până la final.

Le mulțumesc mult băieților pentru atitudinea față de acest meci. Au fost greșeli de care trebuie să ne ocupăm. Mergem înainte", a spus antrenorul Shota Makharadze, după meci, potrivit Moldfootball.

Ce urmează pentru Petru Popescu, viitorul atacant de la FCSB

Până la a ajunge efectiv sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, Petru Popescu mai are două meciuri de jucat la Petrocub Hîncești, ambele în campionat, cu Politehnica UTM Chișinău (29 noiembrie) și Zimbru Chișinău (5 decembrie).

În acest sezon, Petru Popescu are 8 goluri și un assist în cele 20 de meciuri jucate la Petrocub. Importante pentru transferul său la FCSB au fost însă cele două reușite spectaculoase din meciul Moldova - Kazahstan 2-1, din Liga Națiunilor.

Petrocub ocupă locul 2 în campionat, cu 36 de puncte, 6 sub liderul Sheriff Tiraspol.