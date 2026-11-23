Mijlocașul în vârstă de 33 de ani a semnat cu Universitatea Cluj, după ce în ultimele săptămâni a fost dorit și de FCSB, dar și de alte formații din Superliga.
Gata, Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj: „Am ales cu sufletul”
Anunțul a fost făcut luni, 23 noiembrie, de clubul ardelean, care a pregătit un videoclip special pentru prezentarea fostului internațional român. Stanciu a transmis și primul mesaj după ce a îmbrăcat tricoul „Șepcilor Roșii”.
„Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide, U!”, a spus Nicolae Stanciu, în clipul publicat de Universitatea Cluj. „Nicolae Stanciu e aici”, a fost mesajul prin care clubul a oficializat mutarea.
Radu Constantea, detalii despre salariul lui Nicolae Stanciu
Radu Constantea a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a fost întrebat dacă cifrele vehiculate în presă legate de salariul și bonusul propuse lui Stanciu sunt adevărate.
Oficialul lui ”U” Cluj a dezvăluit că lui Nicolae Stanciu i-a fost prezentat un pachet mai mic decât cel vehiculat în presă, care ajunge la 460.000 de euro pe an.
„(n.r. - 30.000 de euro salariu și primă de instalare de 100.000 de euro) Dacă se va ajunge la un consens, cifrele sunt sub cele speculate în presă. Oferta pe care am făcut-o e sub. Dacă ia în considerare oferta noastră, am stabilit că atunci vom discuta perioada contractuală.
Pentru noi ar fi mare plus un jucător de acest nivel. Are experiență atât la echipa națională, cât și în campionate puternice”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.