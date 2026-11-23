Mijlocașul în vârstă de 33 de ani a semnat cu Universitatea Cluj, după ce în ultimele săptămâni a fost dorit și de FCSB, dar și de alte formații din Superliga.

Gata, Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj: „Am ales cu sufletul”

Anunțul a fost făcut luni, 23 noiembrie, de clubul ardelean, care a pregătit un videoclip special pentru prezentarea fostului internațional român. Stanciu a transmis și primul mesaj după ce a îmbrăcat tricoul „Șepcilor Roșii”.

„Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide, U!”, a spus Nicolae Stanciu, în clipul publicat de Universitatea Cluj. „Nicolae Stanciu e aici”, a fost mesajul prin care clubul a oficializat mutarea.