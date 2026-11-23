În urmă cu mai mulți ani, Renato Sanches era văzut ca un fotbalist de perspectivă, care poate câștiga în timp chiar și Balonul de Aur! Însă, evoluțiile sale nu au fost deloc bune, constante, iar în septembrie a rămas liber de contract, după ce a încheiat colaborarea cu PSG.

Renato Sanches, liber de contract. A reziliat cu PSG și nu și-a găsit echipă

Renato Sanches, în vârstă de 29 de ani, a jucat la Benfica (2015-2016, 2024-2025), Bayern Munchen (2016-2017, 2018-2019), Swansea City (2017-2018), Lille (2019-2022), PSG (2022-2023), AS Roma (2023-2024) și Panathinaikos (2025-2026).

În palmares are Primeira Liga, Taca de Liga, Bundesliga (2), DFB-Pokal, DFL-Supercup, Ligue 1 și Euro 2016. Are 32 de selecții și 3 goluri pentru naționala Portugaliei, iar la PSG era plătit cu 5 milioane de euro pe an.

După aventura din Grecia, el a revenit la PSG, pentru că a fost trimis sub formă de împrumut de parizieni la gruparea elenă. Ulterior, a rămas fără contract.

Experiența lui Renato Sanches din Grecia, modestă. Ce cluburi îl vor acum

Nici măcar în Grecia nu a impresionat Renato Sanches, unde a marcat doar un gol și a oferit o pasă decisivă, în 24 de jocuri! Portughezul a dat cel mai bun randament la Lille, cu șapte goluri și 10 pase decisive în 91 de jocuri.

Cotat în acest moment la 1.5 milioane de euro de Transfermarkt, Renato Sanchez este dorit, potrivit presei internaționale, de multe cluburi din Europa, de Hull City, Ipswich Tows, Unio Berlin, Getafe sau Wisla Plock.

E dorit, însă, și în Brazilia, de Atletico Mineiro, Sao Paulo sau Botafogo.