Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul care a preluat echipa în această perioadă, a anunțat că doi jucători sunt accidentați înainte de următoarea partidă din campionat. Este vorba despre Aymen Boutoutaou (25 de ani) și Ronny Labonne (29 de ani).

Primul a suferit o accidentare în timpul unui antrenament desfășurat joi, iar al doilea s-a întors cu probleme de la echipa națională.

Aymen Boutoutaou și Ronny Labonne, OUT de la FCSB!

„Din păcate, ieri a suferit o mică accidentare (n.r. - Boutoutaou) și probabil mâine nu va fi la meci. Este un jucător foarte bun, ne vom baza pe el.

(...)

Ronny are o problemă, vom vedea astăzi la ce nivel este. A fost foarte obosit după traseul lui după echipa națională, vom vedea astăzi ce se întâmplă cu el. Dintre cei care au fost la echipa națională, doar Ronny este cu semnul întrebării, plus Aymen ieri la antrenamente, a avut o problemă mică”, a spus Reghecampf, la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf vede meciul cu Oțelul din tribune? Ce spus noul antrenor de la FCSB

Noul tehnician de la FCSB a fost întrebat dacă va putea sta pe bancă la meciul cu Oțelul de pe Arena Națională, având în vedere problema pe care o are Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf a spus că speră ca situația legată de clauza plătită oltenilor să se rezolve și să poată fi pe bancă la ora meciului.

„Nu cred că vor fi probleme, este vorba despre o comisie care trebuie să analizeze faptul că s-a plătit datoria către Universitatea Craiova și că am dreptul să stau pe bancă. Cu siguranță se va rezolva în cursul zilei de astăzi și mâine voi fi pe bancă. Sper!”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă de dinaintea meciului cu Oțelul.