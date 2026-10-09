Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul dintre FCSB și Oțelul Galați va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La conferința de presă premergătoare partidei, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a vorbit despre ultimele evenimente de la echipa sa și a spus, printre altele, ce jucător își dorește să transfere la FCSB.

Laurențiu Reghecampf îl vrea pe Nicolae Stanciu la FCSB

Nicolae Stanciu (33 de ani) a intrat în ultimele luni de contract cu DL Yingbo și va deveni liber în iarnă. U Cluj a început deja negocierile cu mijlocașul, dar FCSB a intrat ”pe fir” în ultima perioadă. Reghecampf spune că l-ar aduce oricând pe fostul său jucător.

„Din punctul meu de vedere, l-aș aduce ieri. Am spus acest lucru. Nu cred că cineva din staff-ul nostru ar spune 'nu' pentru aducerea lui Nicușor. Deocamdată este sub contract, nu cred că este ok să discutăm acest lucru”, a spus Reghecampf, la conferința de presă.

Sunt zece ani de când Stanciu a plecat de la FCSB la Anderlecht pentru 10 milioane de euro, sumă-record la acea vreme pentru fotbalul românesc.

CV-ul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 11 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.