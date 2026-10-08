Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit pe Marius Baciu după umilința suferită de formația patronată de Gigi Becali la Craiova, scor 0-5.

Laurențiu Reghecampf a pus singur presiune pe el înainte de debut: „La FCSB găsești tot timpul antrenori”

Ciprian Marica și Cristian Pulhac sunt invitații jurnalistului Cristian Pintea la VoyoSport Live. Emisiunea poate fi urmărită în direct de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1.

Noul antrenor de la FCSB va debuta într-un meci pe teren propriu cu Oțelul, iar partida din etapa a 11-a din Superliga va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Pulhac așteaptă să vadă debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor. Fostul jucător de la Dinamo a spus în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE că Reghe a greșit prin faptul că și-a pus singur presiune pe el.

Dacă echipa nu va fi pe primul loc după zece etape, Pulhac este de părere că Gigi Becali ar avea un motiv bun să îl demită.

„E la al treilea mandat pentru Reghe. Dacă e adevărată discuția cu patronul (n.r. - locul 1 după 10 etape), a spus-o în presă, e și un motiv și un alibi pentru patron, că dacă lucrurile nu merg cum trebuie, ar putea să îl demită doar pentru simplul fapt că și-a pus singur presiune. La FCSB găsești tot timpul antrenori. Găsești.

Acum să vedem, schimbarea asta de antrenor și pauza asta de 3 săptămâni, să vedem pentru ce echipe a fost benefică. Dinamo, care era pe val, și Craiova, Rapid... FCSB s-ar putea să fie cea mai avantajată. Nu sunt într-o formă bună, nici măcar în joc, de asta spun.

O echipă ca Dinamo, care are rezultate, își pierde elanul. Sunt echipe care probabil nu vor începe chiar atât de bine partea asta de sezon după astea 3 săptămâni. Te scoate din formă, îți taie elanul. Am simțit-o și eu. Momentele astea de 2-3 săptămâni te deconectează cumva”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.