FCSB a început sezonul mult sub așteptări, iar plecările au fost numeroase în această vară: Florin Tănase, Darius Olaru, Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea fiind doar unele dintre numele importante care au părăsit formația roș-albastră în perioada de mercato.

Vali Badea, verdict despre transferul lui Denis Drăguș

În contextul crizei parcurse de FCSB în SuperLiga, Gigi Becali s-a hotărât să investească în transferuri. În consecință, Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica au fost legitimați.

Vali Badea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți atacanți ce au evoluat la Steaua (n.r. - actual FCSB). În stagiunea 2006/2007, Badea marca o „dublă” în meciul cu Standard Liege, iar formația patronată de Gigi Becali reușea accederea în grupele Ligii Campionilor, omul de afaceri încasând astfel 13 milioane de euro.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul UEFAntastic despre transferul lui Denis Drăguș. Vali Badea e de părere că fotbalistul poate fi revândut de către Gigi Becali, însă, până la acel moment, atacantul trebuie să marcheze.

„(n.r. - transferurile de la FCSB) Sunt jucători care au fost la un nivel foarte bun. Drăguș în special. A jucat atât la echipa națională, cât și în străinătate. Acum depinde de ei să se integreze, echipa să aibă rezultate și să poată să se gândească și la transferuri în străinătate, după ce echipa obține rezultate.

(n.r. - Ce ar trebui să facă Denis Drăguș să reajungă în top?) Să marcheze! Unui atacant trebuie să marcheze goluri. Când nu marchezi, ești egal cu zero!”, a declarat Vali Badea pentru Sport.ro.