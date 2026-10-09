Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul dintre FCSB și Oțelul Galați va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Laurențiu Reghecampf, declarație în forță înainte de debutul la FCSB: ”Cu siguranță se va întâmpla asta”

Confruntarea marchează și debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca lui FCSB la revenire. El a mai fost la cârma grupării roș-albastre în două perioade: 2012-2014, respectiv 2015-2017.

La conferința de presă, Reghecampf s-a declarat mulțumit de pregătirea echipei și s-a arătat convins că FCSB va avea o evoluție mult mai bună și va reuși să se impună în fața Oțelului.

”Am încercat în săptămânile acestea să ne pregătim cât mai bine, să încercăm să aducem echipa la un nivel mai bun, făcând comparație cu rezultatele pe care echipa le-a avut în ultimele etape. Să remediem ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolul încredere, capitolul fitness, lucruri pe care le-am lucrat foarte bine și sunt foarte mulțumit.

Am încercat să analizăm adversarul, având în vedere că și cei de la Oțelul au un antrenor nou, cu siguranță va încerca să schimbe foarte multe lucruri.

Vrem să arătăm altfel, să devenim o echipă puternică, o echipă care conduce jocul din primul până în ultimul minut. Sunteți obișnuiți cu ceea ce le cer eu jucătorilor, sunt sigur că va fi o altă reacție, un alt joc și cu siguranță vom reuși să ne impunem”, a spus ”Reghe”.