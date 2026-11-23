Brentford - Everton, ora 22:00, LIVE pe VOYO

Partida dintre Brentford și Everton se va disputa de la ora 22:00, LIVE pe VOYO SPORT 1, și va închide etapa cu numărul 11 din Premier League.

Înainte de întâlnirea directă, cele două echipe sunt vecine de clasament în Premier League. Everton are un parcurs impresionant, cu 16 puncte după zece runde, și poate urca pe locul cinci dacă va câștiga în această etapă în deplasare.

De partea cealaltă, Brentford este pe locul zece, cu 14 puncte, iar o victorie i-ar putea permite să spere din nou la locurile fruntașe. Ambele echipe au câte două înfrângeri după zece etape.

Statistica este de partea gazdelor în ultimele întâlniri directe. Everton n-a mai câștigat în fața celor de la Brentford din 2024, de la un succes cu 1-0 pe teren propriu, iar de atunci au urmat trei rezultate de egalitate și o victorie a lui Brentford.

Dacă Everton vine după un moral bun obținut în urma succesului cu Coventry City, scor 3-1, Brentford a pierdut în ultima rundă cu Brighton, surpriza acestui start de sezon din Premier League, scor 2-0.