Partida Sepsi - Rapid, din runda a 16-a de Superliga, se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 2-1 în favoarea giuleștenilor după golurile marcate de Alexandru Dobre (1') și Caludiu Petrila (47'), în timp ce de la gazde a înscris Boris Cmiljanic (16').

Gafă incredibilă în apărarea Rapidului! Fundașul dormea pe el

După ce au deschis scorul la prima fază a meciului, giuleștenii au continuat să controleze partida de la Sf. Gheorghe, iar meciul cu Sepsi părea să nu le dea mari bătăi de cap rapidiștilor.

Până în minutul 16, când la o centrare trimisă spre careu, centrare care nu anunța nimic, fundașul Sinyan nu se informează și lasă mingea să treacă.

Cmiljanic a profitat imediat și i-a furat balonul jucătorului de Rapid și a egalat, după ce l-a driblat fără probleme pe Aioani.