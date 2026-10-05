Roș-albaștrii se vor duela cu Oțelul Galați în etapa a 11-a din campionat.

Dănuț Lupu: ”Îmi e frică de FCSB! Se va schimba mult cu Reghecampf”

Dănuț Lupu a mărturisit că își dorește ca Dinamo să câștige campionatul în acest sezon, însă fostul atacant a recunoscut că se teme de Universitatea Craiova și chiar și de FCSB, chiar dacă roș-albaștrii au avut mari probleme în acest sezon.

”Nu aș vrea ca Dinamo să pățească ce a pățit Rapid anul trecut, când a fost pe primul loc, dar până la urmă, nu a reușit mare lucru. Îmi doresc să aibă constanța pe care au arătat-o până acum, îmi doresc să ia campionatul, dar mai sunt multe meciuri de jucat. Îmi e frică de Craiova și, cu toate că lumea spune că sunt nebun, încă îmi e frică de FCSB”, a spus Dănuț Lupu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Lupu este convins că FCSB va arăta complet diferit cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, iar echipa patronată de Gigi Becali va redeveni o forță în campionat.

”Se vor schimba lucrurile la FCSB, trebuie să recunoaștem că FCSB are un lot bun. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar odată cu venirea lui Laurențiu, eu cred că FCSB se va schimba mult.

Dacă ne luăm după performanțele pe care le-a avut la FCSB, era cel mai indicat. Eu mi-aș fi dorit să se întoarcă Rădoi, dar nu a vrut, e problema lui de ce. Dar eu spun că FCSB se va schimba mult cu Laurențiu”, a continuat fostul fotbalist.

Mai mult, Dănuț Lupu crede că odată cu numirea lui ”Reghe” pe banca tehnică va aprinde competiția în Superliga României și, indirect, va crește valoarea campionatului: ”Nu vor sta liniștiți cei de sus (n.r. echipele din vârful clasamentului), dar mie îmi convine, pentru că vom avea un cantonament mai intens și va crește valoarea”.