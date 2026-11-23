„Da, suntem aproape. Dar nu vreau să urgentez. Străin. Numai străini. Nu ai ce să aduci din România. Numai străini” , a spus Gigi Becali, potrivit Primasport.

După remiza albă obținută duminică pe terenul celor de la FC Argeș, în etapa a 16-a din Liga 1, finanțatorul FCSB a transmis că următoarea achiziție va fi un fotbalist din străinătate. Deși susține că nu dorește să grăbească negocierile, mutarea este aproape finalizată.

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Remiză fără goluri la Mioveni

Anunțul lui Gigi Becali vine după ce formația pregătită de Reghecampf a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată la Mioveni împotriva celor de la FC Argeș. Bucureștenii au început mai bine meciul și au fost aproape de gol încă din minutul 6, când Muhar a trimis în bară de la marginea careului, iar Dawa a ratat execuția din poziție favorabilă la cornerul bătut de Radunovic, în minutul 20.

După pauză, portarul piteștenilor, Nikic, a avut mai multe intervenții decisive în fața lui Alexandru Stoian, în minutele 58 și 86, dar și în fața lui Toma, în minutul 69, după ce același Stoian mai amenințase poarta cu o lovitură de cap în minutul 56.

În urma acestui rezultat de egalitate, FCSB ocupă locul 9 în clasamentul Ligii 1, cu 22 de puncte, aflându-se la trei puncte în spatele locurilor de play-lff. De cealaltă parte, FC Argeș a ajuns la 16 puncte și se află pe poziția a 13-a.