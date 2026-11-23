Imediat după meciul cu FC Argeș, Aymen Boutoutaou a fost principalul "client" al lui Gigi Becali. Nici David Miculescu nu a scăpat, Gigi Becali spunând că "nu mai e fotbalist" și că "în prima repriză a fost șters rău, nu mi-a plăcut".

Gigi Becali și-a schimbat discursul referitor la David Miculescu: "Spun că joacă prost, dar nu-l critic"

Luni dimineață, într-o conferință de presă, Becali a devenit ceva mai înțelegător cu Miculescu, anunțând că are în continuare încredere în fotbalistul de bandă. Patronul de la FCSB și-a amintit de realizările pe care fostul fotbalist de la UTA le-a avut în tricoul formației roș-albastre.

"Eu sunt un om al dreptății, are o perioadă proastă și el. Eu îi zic jos pălăria, și-a scos banii, am câștigat milioane cu el. Lui David nu poți să-i spui nimic, nu-l critic. Spun că joacă prost, dar nu-l critic. Spun că își va reveni", a spus Gigi Becali.

În acest sezon, unul în care a jucat 13 meciuri, David Miculescu a contribuit cu trei goluri. Două dintre ele au fost marcate în Cupa României, la victoria clară cu FC Argeș (5-0).

Miculescu se află deja la al cincilea sezon în tricoul lui FCSB. A fost cumpărat în august 2022, de la UTA Arad, cu 1,7 milioane de euro.