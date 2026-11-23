Ediție de colecție azi, la Fața la Joc, cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan. Unul dintre cei mai carismatici foști mijlocași din Liga 1, Marian Aliuță, vine la emisiunea de pe VOYO SPORT 1 pentru a istorisi povește memorabile din fotbalul românesc, amintiri cu foștii săi colegi din națională, de la Steaua, Rapid sau Poli Timișoara, dar și întâmplări petrecute la Șahtior Donețk, în Ucraina.
Marian Aliuță la Fața la Joc
Aliuță, campion cu Steaua, devine și protagonistul rubricilor tradiționale ale emisiunii: Întrebări Fulger sau 'Lovitura la sacul de box".
Retras în 2010, Marian Aliuță a fost un fotbalist cu o tehnică deosebit, un jucător spectaculos, crescut în Ghencea, la Steaua, la grupa lui Petre Mihai. Stângaci cu șut violent de la distanță și ultimă pasă, Aliuță a strâns cinci meciuri la reprezentativa de seniori a României.