Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”

FCSB a încheiat stagiunea2025/2026 pe locul 8 din play-out, dar va juca în preliminariile Conference League, după ce s-a impus în meciurile de baraj cu FC Botoșani și, mai apoi, cu Dinamo.
Roș-albaștrii vor primi mai multe întăriri pentru stagiunea viitoare.
Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB
Gigi Becali a fost întrebat despre posibilitatea ca Florinel Coman să se întoarcă în această vară la FCSB.
Patronul formației bucureștene a dezvăluit că în cazul în care fotbalistul de 28 va pleca de la Al-Gharafa, acesta va reveni la FCSB.
„Dacă Florinel Coman va pleca de acolo, va veni la mine. Atât spun: va veni la mine! Despre restul transferurilor o să vedeți și voi, o să vadă toată lumea. Se va vedea la momentul în care se vor face”, a spus Gigi Becali pentru GSP.
Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa de la FCSB în iulie 2024 și a bifat 45 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive în tricoul formației din Qatar.
În acest sezon, aripa stânga a evoluat în 26 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.
3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.