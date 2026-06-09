Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”

Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali vrea să dea uitării sezonul slab al lui FCSB și e gata să facă „prăpăd” pe piața transferurilor.

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Din articol

FCSB a încheiat stagiunea2025/2026 pe locul 8 din play-out, dar va juca în preliminariile Conference League, după ce s-a impus în meciurile de baraj cu FC Botoșani și, mai apoi, cu Dinamo.

Roș-albaștrii vor primi mai multe întăriri pentru stagiunea viitoare.

Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB 

Gigi Becali a fost întrebat despre posibilitatea ca Florinel Coman să se întoarcă în această vară la FCSB.

Patronul formației bucureștene a dezvăluit că în cazul în care fotbalistul de 28 va pleca de la Al-Gharafa, acesta va reveni la FCSB.

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„Dacă Florinel Coman va pleca de acolo, va veni la mine. Atât spun: va veni la mine! Despre restul transferurilor o să vedeți și voi, o să vadă toată lumea. Se va vedea la momentul în care se vor face”, a spus Gigi Becali pentru GSP.

Florinel Coman s-a transferat la Al-Gharafa de la FCSB în iulie 2024 și a bifat 45 de meciuri, șase goluri și nouă pase decisive în tricoul formației din Qatar.

În acest sezon, aripa stânga a evoluat în 26 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

3 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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