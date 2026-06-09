Gigi Becali dă lovitura! Ce a spus despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „Va veni la mine!”

FCSB a încheiat stagiunea2025/2026 pe locul 8 din play-out, dar va juca în preliminariile Conference League, după ce s-a impus în meciurile de baraj cu FC Botoșani și, mai apoi, cu Dinamo.

Roș-albaștrii vor primi mai multe întăriri pentru stagiunea viitoare.

Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Gigi Becali a fost întrebat despre posibilitatea ca Florinel Coman să se întoarcă în această vară la FCSB.

Patronul formației bucureștene a dezvăluit că în cazul în care fotbalistul de 28 va pleca de la Al-Gharafa, acesta va reveni la FCSB.