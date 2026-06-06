Sezonul 2025/26 a arătat că orice echipă aflată în vârf poate ajunge, într-un timp scurt, în cădere liberă. Asta s-a întâmplat cu FCSB care, după două stagiuni în care a câștigat campionatul, s-a aflat în fața unui sezon dezastruos.

Singurul lucru care a salvat-o pe FCSB a fost accederea în cupele europene. Roș-albaștrii le-au învins pe FC Botoșani și Dinamo în barajul pentru un loc în preliminariile Conference League și au spălat, cumva, pata neagră a sezonului.

Gigi Becali e all-in în fereastra de transferuri: ”Suntem în negocieri”

Acum, patronul Gigi Becali plănuiește o reconstrucție la echipă. El a dezvăluit că staff-ul va studia ofertele pieței și va încerca să găsească soluțiile potrivite pentru gruparea antrenată de Marius Baciu.

Becali a dezvăluit că negociază cu un atacant, căruia nu i-a dezvăluit momentan numele, dar și că își dorește să efectueze șase mutări în fereastra de transferuri din această vară.

”Nu am ce să iau din România. Sunt oameni care studiază tot, văd despre ce e vorba, o sută, o mie de jucători, nu știu ce fac ei, dar ei selectează trei atacanți. Din trei, aleg eu unul.

Mi-au arătat, am ales ceva, suntem în negocieri, o să vedem care e treaba. Normal că nu o să dau 10 milioane pe un jucător. Am zis că transfer 6 jucători, nu 1-2, înseamnă că nu mai sunt mulțumit de ce se întâmplă.

Trebuie schimbată din temelii echipa, dacă te bate Metaloglobus, Slobozia. Ce pretenții să mai ai? Aceste echipe nu au voie să te bată, orice s-ar întâmpla. Poți scoate un egal și să zici că a fost ghinion.

Din România nu ai ce să transferi, eu am încercat tot timpul, dar nu am ce să iau. L-am luat pe Politic, căpitanul lui Dinamo, când a venit la noi, varză, am pierdut banii”, a spus Becali la Digi Sport.

FCSB a terminat pe locul 8 în clasamentul play-out-ului cu 37 de puncte. Fosta campioană a bifat patru victorii, două remize și trei eșecuri în partea a doua a campionatului și a obținut accederea în barajul pentru cupele europene.

Echipa pregătită de Marius Baciu le-a învins pe FC Botoșani (4-3) și pe Dinamo (2-1) și va juca în preliminariile UEFA Europa Conference League în startul următorului sezon.