Adrian Iencsi a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro. La rubrica fotografiilor, pe panou a apărut o imagine cu Claudiu Petrila și Alexandru Dobre, doi dintre artizanii jocului ofensiv al Rapidului lui Daniel Pancu.

Selecționerul României U20 a indicat faptul că Petrila și Dobre au fost cei mai în formă jucători ai Rapidului și a evidențiat rolul important pe care cei doi îl au în angrenajul ofensiv al giuleștenilor.

Iencsi îl vede pe Dobre drept unul dintre liderii echipei, în ciuda criticilor primite în ultima perioadă, în timp ce despre Petrila spune că este un fotbalist matur, imprevizibil și capabil să-și surprindă adversarul în orice moment.

Adrian Iencsi: ”Petrila și Dobre sunt cei mai buni jucători de la Rapid”

”Ei au fost cei mai în formă jucători. Chiar dacă Dobre a fost un pic contestat în ultimul timp, probabil și că așteptările erau foarte mari. Eu în continuare consider că Dobre este un jucător foarte important pentru Rapid. Și suporterii știu acest lucru, chiar dacă a mai fost contestat.

Eu îl văd un lider de echipă, e golgheterul echipei și îl consider un jucător valoros. Sunt sigur că se va împăca cu suporterii, că suporterii țin la el și la câteva reușite va reveni din nou în prim-plan. Îmi doresc asta pentru el.

Despre Petrila, nu mai zic. Un băiat deosebit. Am lucrat cu el la Rapid. E un performer, un jucător fantastic. Are foarte multă maturitate și un jucător care își poate surprinde adversarul în orice moment.

Ei sunt cei mai buni jucători în momentul de față de la Rapid”, a spus Iencsi.