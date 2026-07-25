EXCLUSIV Ce duo poate ”sparge” Superliga în două: ”Cei mai buni, cei mai în formă! El își poate surprinde adversarul în orice moment”

Ce duo poate ”sparge” Superliga în două: ”Cei mai buni, cei mai în formă! El își poate surprinde adversarul în orice moment” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Superliga a reînceput în forță.

TAGS:
Adrian IencsiRapidclaudiu petrilaAlexandru Dobre
Din articol

Adrian Iencsi a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro. La rubrica fotografiilor, pe panou a apărut o imagine cu Claudiu Petrila și Alexandru Dobre, doi dintre artizanii jocului ofensiv al Rapidului lui Daniel Pancu.

Selecționerul României U20 a indicat faptul că Petrila și Dobre au fost cei mai în formă jucători ai Rapidului și a evidențiat rolul important pe care cei doi îl au în angrenajul ofensiv al giuleștenilor. 

Iencsi îl vede pe Dobre drept unul dintre liderii echipei, în ciuda criticilor primite în ultima perioadă, în timp ce despre Petrila spune că este un fotbalist matur, imprevizibil și capabil să-și surprindă adversarul în orice moment.

Adrian Iencsi: ”Petrila și Dobre sunt cei mai buni jucători de la Rapid”

”Ei au fost cei mai în formă jucători. Chiar dacă Dobre a fost un pic contestat în ultimul timp, probabil și că așteptările erau foarte mari. Eu în continuare consider că Dobre este un jucător foarte important pentru Rapid. Și suporterii știu acest lucru, chiar dacă a mai fost contestat. 

Eu îl văd un lider de echipă, e golgheterul echipei și îl consider un jucător valoros. Sunt sigur că se va împăca cu suporterii, că suporterii țin la el și la câteva reușite va reveni din nou în prim-plan. Îmi doresc asta pentru el.

Despre Petrila, nu mai zic. Un băiat deosebit. Am lucrat cu el la Rapid. E un performer, un jucător fantastic. Are foarte multă maturitate și un jucător care își poate surprinde adversarul în orice moment.

Ei sunt cei mai buni jucători în momentul de față de la Rapid”, a spus Iencsi.

În prima etapă, Rapid a învins-o cu 1-0 pe Sepsi OSK în Giulești, grație reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88. În a doua rundă din noul sezon al Superligii României, echipa pregătită de Daniel Pancu o va înfrunta pe FC Botoșani în deplasare luni, 27 iulie, de la 21:30.

Emisiunea integrală cu Adrian Iencsi la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire
Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire
ARTICOLE PE SUBIECT
Dacia Duster a primit un upgrade serios în 2026! Cum arată și cât costă modelul ”unic pe piață”
Dacia Duster a primit un upgrade serios în 2026! Cum arată și cât costă modelul ”unic pe piață”
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu dă lovitura: Inter s-a înțeles cu starul de 50.000.000 € din Premier League
Cristi Chivu dă lovitura: Inter s-a înțeles cu starul de 50.000.000 € din Premier League
Portarul dorit de FCSB a semnat! Gigi Becali a scos telefonul și a întrebat de el personal
Portarul dorit de FCSB a semnat! Gigi Becali a scos telefonul și a întrebat de el personal
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara 0-0, ACUM pe Sport.ro. Nou-promovata vrea să facă o nouă ”victimă”
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara 0-0, ACUM pe Sport.ro. Nou-promovata vrea să facă o nouă ”victimă”
Fost campion în Austria și dublu câștigător al Cupei Germaniei, acum fermier! A renunțat la tot ca să crească pepeni în Mallorca
Fost campion în Austria și dublu câștigător al Cupei Germaniei, acum fermier! A renunțat la tot ca să crească pepeni în Mallorca
Portarul care a retrogradat-o pe Dinamo tocmai a semnat în Portugalia: „Bine ai venit!”
Portarul care a retrogradat-o pe Dinamo tocmai a semnat în Portugalia: „Bine ai venit!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A semnat! Real Madrid a dat lovitura

A semnat! Real Madrid a dat lovitura

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”

Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales

Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales

MM Stoica îi dă peste nas lui Dică: ”Să-ți aduc aminte de niște 5? Doi de 5 mai exact?”

MM Stoica îi dă peste nas lui Dică: ”Să-ți aduc aminte de niște 5? Doi de 5 mai exact?”

MM Stoica s-a dezlănțuit la o zi după FCSB - Auda și a făcut un anunț important: ”Ultima dată când se va mai întâmpla asta!”

MM Stoica s-a dezlănțuit la o zi după FCSB - Auda și a făcut un anunț important: ”Ultima dată când se va mai întâmpla asta!”

Ferran Torres și Marcos Llorente au stârnit controverse în vacanță: ”Imaginile confirmă. Există chimie”

Ferran Torres și Marcos Llorente au stârnit controverse în vacanță: ”Imaginile confirmă. Există chimie”



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu dă lovitura: Inter s-a înțeles cu starul de 50.000.000 € din Premier League
Cristi Chivu dă lovitura: Inter s-a înțeles cu starul de 50.000.000 € din Premier League
Portarul dorit de FCSB a semnat! Gigi Becali a scos telefonul și a întrebat de el personal
Portarul dorit de FCSB a semnat! Gigi Becali a scos telefonul și a întrebat de el personal
Portarul care a retrogradat-o pe Dinamo tocmai a semnat în Portugalia: „Bine ai venit!”
Portarul care a retrogradat-o pe Dinamo tocmai a semnat în Portugalia: „Bine ai venit!”
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara 0-0, ACUM pe Sport.ro. Nou-promovata vrea să facă o nouă ”victimă”
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara 0-0, ACUM pe Sport.ro. Nou-promovata vrea să facă o nouă ”victimă”
Dacia Duster a primit un upgrade serios în 2026! Cum arată și cât costă modelul ”unic pe piață”
Dacia Duster a primit un upgrade serios în 2026! Cum arată și cât costă modelul ”unic pe piață”
Alte subiecte de interes
”Invidie” în rândul rapidiștilor! Fotbalistul plecat la rivala din Liga 1, regretat în Giulești: ”Îmi pare rău, l-aș mai fi ținut!”
”Invidie” în rândul rapidiștilor! Fotbalistul plecat la rivala din Liga 1, regretat în Giulești: ”Îmi pare rău, l-aș mai fi ținut!”
Joacă la Rapid și i-a dat pe toți pe spate: ”Mare talent! Îți poate câștiga oricând un meci”
Joacă la Rapid și i-a dat pe toți pe spate: ”Mare talent! Îți poate câștiga oricând un meci”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ce a făcut Dan Șucu în timpul ce Claudiu Petrila executa lovitura de pedeapsă
Ce a făcut Dan Șucu în timpul ce Claudiu Petrila executa lovitura de pedeapsă
Bernd Storck a spus tot după egalul cu Rapid: "Incredibil!"
Bernd Storck a spus tot după egalul cu Rapid: "Incredibil!"
CITESTE SI
Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire

stirileprotv Ce spun rușii după închiderea Consulatului României din Sankt Petersburg. Drapelele României și UE, îndepărtate de pe clădire

Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

stirileprotv Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!