Cum să ajungi în Conference League jucând serios un singur meci. Caramavrov contestă corectitudinea barajelor pentru Europa

FCSB și-a bătut joc de fotbal un sezon întreg. Ba n-a fost pregătită fizic în cantonamentul din vară, ba jucătorii au fost prea obosiți fiindcă jucau la început pe trei fronturi, ba n-au avut chef, ba s-a băgat Becali aiurea cu schimbările, ba n-au avut antrenor, etc, etc, etc. Și totuși Tănase și Compania sunt în cupele europene după ce s-au clasat pe locul 8 în campionat.

Dinamo a construit serios, a avut o strategie, nici n-a aruncat cu banii, dar nici nu s-a lăfăit, jucătorii au muncit cu seriozitate un sezon întreg, echipa a avut un antrenor care știe meserie și care s-a implicat cu toată ființa lui pentru acest loc 4 care s-a dovedit, în matematica lui Burleanu și a găștii lui, egal cu locul 8. E răsturnată toată logica fotbalului. Lupți un sezon, ajungi sus, practic meriți să joci în cupele europene și scapi totul printre degete din cauza unui singur meci.

Sistemul e nedrept, a spus-o și Olaru că nu e tocmai corect ca echipa de pe locul 8 să se bată cu cea de pe locul 4 pentru un loc de cupe europene. Dar nici nu cred că se va schimba ceva în viitorul apropiat.

Nu pot spune nici că FCSB a fost mai bună decât Dinamo aseară. A dat un gol norocos și apoi n-a mai contat, iar după pauză s-a retras (vezi și schimbarea făcută – Octavian Popescu vs Lixandru) să apere rezultatul, a cedat posesia (65% Dinamo vs 35% FCSB), dar s-a scuturat, s-a dezmeticit în prelungiri, când adversara n-a mai avut suflu, n-a mai avut forță să dea lovitura decisivă.

FCSB a arătat mai bine decât într-un sezon întreg

Se poate spune măcar că băieții antrenați acum de Marius Baciu au arătat mai bine ca echipă în acest meci, au jucat mai compact, au fost mai organizați și nu s-au mai hazardat în defensivă, cum au făcut-o de mai multe ori pe parcursul sezonului. Și au reușit să se mobilizeze pentru un meci decisiv, având în spate multe altele de acest gen în cupele europene.

„Câinii” au vrut, dar s-au văzut din nou că sunt limitați și tehnic, și fizic, și din punct de vedere al lotului. Cîrjan și Musi, de la care se așteptau sclipirile decisive, au fost blocați tactic, n-au avut timp să respire în fața defensivei exacte și foarte strânse, sufocante, a fecesebiștilor. Lipsa unui vârf autentic s-a simțit mai mult la Dinamo decât la FCSB.

FCSB se califică așadar în cupele europene jucând serios un singur meci. A profitat de acest sistem strâmb și și-a salvat un sezon de coșmar. Bonusul va fi, însă, dacă va ajunge în grupa de Conference League. Acesta va fi adevăratul examen.