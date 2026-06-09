Drăguș a încheiat un sezon modest în Turcia: niciun gol în 23 de partide din campionat, indiferent că echipa lui s-a numit Eyupspor sau Gaziantep. Atacantul ar urma să revină în această vară la Trabzonspor, echipă de care aparține și cu care mai are contract până în 2028.

Presa turcă: "Drăguș nu mai intră în planurile lui Trabzonspor. Fotografia cu Becali reaprinde zvonurile"

Folosit de Gică Hagi în victoria României din amicalul cu Țara Galilor (2-1), Denis Drăguș a apărut la o zi distanță la un eveniment al familiei lui Ianis Hagi. Acolo, atacantul lui Trabzonspor s-a reîntâlnit cu mai mulți jucători ai naționalei, dar și cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Presa turcă a comentat imaginile apărute cu Denis Drăguș lângă Gigi Becali, amintind că atacantul a fost în trecut o țintă pentru FCSB. În plus, turcii susțin că atacantul nu face parte din planurile lui Trabzonspor pentru noul sezon, astfel că sunt șanse mari ca un transfer să se realizeze în această vară.

"O fotografie realizată după victoria României cu 2-1 contra Țării Galilor a stârnit speculații despre transferuri. Denis Drăguș, care joacă pentru Trabzonspor, a fost fotografiat alături de Gigi Becali, proprietarul FCSB, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din România. Publicarea fotografiei pe rețelele sociale a reaprins zvonurile despre viitorul jucătorului.

Gigi Becali și-a exprimat recent dorința de a-l avea pe Denis Drăguș în lotul său, în mai multe declarații. Prin urmare, fotografia care a apărut a alimentat și mai mult speculațiile despre viitorul atacantului român. Deși nicio declarație oficială nu a fost făcută de niciuna dintre părți cu privire la negocierile de transfer, se pare că Denis Drăguș, care nu este inclus în planurile lui Trabzonspor pentru sezonul următor, își dorește transferul la un club unde să poată evolua constant și chiar să joace un rol important. Atacantul în vârstă de 26 de ani, al cărui nume a fost legat recent de diverse zvonuri despre transfer, își așteaptă cu nerăbdare următoarea destinație", a scris Kuzey Ekspress, publicație din Trabzon.