FOTO Denis Drăguș, lângă Gigi Becali. Cum au reacționat turcii după ce au văzut imaginile

Denis Drăguș, lângă Gigi Becali. Cum au reacționat turcii după ce au văzut imaginile Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Drăguș (26 de ani) și-a încheiat împrumutul la Gaziantep, iar în această vară ar trebui să revină la Gaziantep.

TAGS:
denis dragusGigi BecaliFCSBFlorinel Coman
Din articol

Drăguș a încheiat un sezon modest în Turcia: niciun gol în 23 de partide din campionat, indiferent că echipa lui s-a numit Eyupspor sau Gaziantep. Atacantul ar urma să revină în această vară la Trabzonspor, echipă de care aparține și cu care mai are contract până în 2028.

Presa turcă: "Drăguș nu mai intră în planurile lui Trabzonspor. Fotografia cu Becali reaprinde zvonurile"

Folosit de Gică Hagi în victoria României din amicalul cu Țara Galilor (2-1), Denis Drăguș a apărut la o zi distanță la un eveniment al familiei lui Ianis Hagi. Acolo, atacantul lui Trabzonspor s-a reîntâlnit cu mai mulți jucători ai naționalei, dar și cu Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Presa turcă a comentat imaginile apărute cu Denis Drăguș lângă Gigi Becali, amintind că atacantul a fost în trecut o țintă pentru FCSB. În plus, turcii susțin că atacantul nu face parte din planurile lui Trabzonspor pentru noul sezon, astfel că sunt șanse mari ca un transfer să se realizeze în această vară.

"O fotografie realizată după victoria României cu 2-1 contra Țării Galilor a stârnit speculații despre transferuri. Denis Drăguș, care joacă pentru Trabzonspor, a fost fotografiat alături de Gigi Becali, proprietarul FCSB, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din România. Publicarea fotografiei pe rețelele sociale a reaprins zvonurile despre viitorul jucătorului.

Gigi Becali și-a exprimat recent dorința de a-l avea pe Denis Drăguș în lotul său, în mai multe declarații. Prin urmare, fotografia care a apărut a alimentat și mai mult speculațiile despre viitorul atacantului român. Deși nicio declarație oficială nu a fost făcută de niciuna dintre părți cu privire la negocierile de transfer, se pare că Denis Drăguș, care nu este inclus în planurile lui Trabzonspor pentru sezonul următor, își dorește transferul la un club unde să poată evolua constant și chiar să joace un rol important. Atacantul în vârstă de 26 de ani, al cărui nume a fost legat recent de diverse zvonuri despre transfer, își așteaptă cu nerăbdare următoarea destinație", a scris Kuzey Ekspress, publicație din Trabzon.

În cadrul evenimentului de la finalul săptămânii trecute, Gigi Becali a transmis ferm că FCSB va realiza cel puțin cinci transferuri în această vară.

"Vor veni 6 jucători. V-am zis și așa o să fie. Minim cinci vor veni. Cu Tănase am rezolvat, semnează pe doi ani", a spus Gigi Becali.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile
ULTIMELE STIRI
Real a dat lovitura începutului verii: 100,000,000 de euro!
Real a dat lovitura începutului verii: 100,000,000 de euro!
Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!
Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!
Probleme financiare mari pentru Poli Iași. Și-a pierdut căpitanul și poate rămâne fără majoritatea jucătorilor din lot
Probleme financiare mari pentru Poli Iași. Și-a pierdut căpitanul și poate rămâne fără majoritatea jucătorilor din lot
Papa Leon al XIV-lea în vizită la Real Madrid: cum l-a primit Florentino Perez
Papa Leon al XIV-lea în vizită la Real Madrid: cum l-a primit Florentino Perez
De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului
De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Antrenor pentru CFR Cluj! Pe cine ar fi ales Ioan Varga

Antrenor pentru CFR Cluj! Pe cine ar fi ales Ioan Varga

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon

Dinamo și-a găsit atacant după venirea lui Nuno Campos. Numele surpriză propus pentru noul sezon



Recomandarile redactiei
Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!
Rotar a plecat din Turcia și a semnat astăzi cu Dinamo!
De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului
De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului
Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!
Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională
Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

stirileprotv Vești proaste pentru angajați: salariul mediu brut urcă la peste 9.200 lei, însă inflația va continua să erodeze veniturile

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!