Formația batavă traversează o perioadă excelentă în meciurile de verificare. PSV a disputat deja trei partide în acest presezon, înregistrând două victorii și o remiză. Echipa își continuă forma bună după ce a cucerit titlul în Eredivisie pentru a 27-a oară, fiind al treilea succes consecutiv.
Pe piața transferurilor, gazdele au ales o atitudine conservatoare, promovând jucători în special de la echipa de tineret U21 a clubului. La nivel european, PSV caută să își repare imaginea, după ce în stagiunea precedentă a terminat abia pe locul 28 în faza ligii din Champions League. Pe teren propriu, olandezii sunt redutabili, având cinci victorii consecutive pe propria arenă.
Meciul PSV Eindhoven - Villarreal poate fi urmărit, sâmbătă, de la ora 19:00, în direct pe VOYO.
Ibericii caută prima victorie a verii
De cealaltă parte, Villarreal vine după cel mai bun sezon de La Liga din ultimul deceniu, clasându-se pe poziția a treia, în spatele granzilor Barcelona și Real Madrid. Ibericii sunt la al doilea meci amical al verii, debutând cu un eșec în fața celor de la Benfica, scor 0-2. Confruntarea din Olanda pare să fie ultimul test pentru spanioli înainte de startul noului sezon intern, programat pe 16 august. Asemenea adversarilor, ibericii au avut un parcurs european dezamăgitor în sezonul trecut, încheind pe poziția 35 în faza ligii, fără victorie.
Singura confruntare anterioară dintre cele două echipe s-a desfășurat tot într-un cadru neoficial, fără ca cele două grupări să fi jucat vreodată un meci cu miză. Atunci, ibericii s-au impus cu scorul de 2-1.
Meciul PSV Eindhoven - Villarreal poate fi urmărit, sâmbătă, de la ora 19:00, în direct pe VOYO.