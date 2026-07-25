Formația batavă traversează o perioadă excelentă în meciurile de verificare. PSV a disputat deja trei partide în acest presezon, înregistrând două victorii și o remiză. Echipa își continuă forma bună după ce a cucerit titlul în Eredivisie pentru a 27-a oară, fiind al treilea succes consecutiv.

Pe piața transferurilor, gazdele au ales o atitudine conservatoare, promovând jucători în special de la echipa de tineret U21 a clubului. La nivel european, PSV caută să își repare imaginea, după ce în stagiunea precedentă a terminat abia pe locul 28 în faza ligii din Champions League. Pe teren propriu, olandezii sunt redutabili, având cinci victorii consecutive pe propria arenă.

Meciul PSV Eindhoven - Villarreal poate fi urmărit, sâmbătă, de la ora 19:00, în direct pe VOYO.