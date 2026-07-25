LIVE BLOG Dennis Man, duel de foc pe VOYO, de la ora 19:00: PSV Eindhoven și Villarreal se înfruntă în ultimul test al verii

Dennis Man, duel de foc pe VOYO, de la ora 19:00: PSV Eindhoven și Villarreal se înfruntă în ultimul test al verii Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

PSV, echipa lui Dennis Man, primește vizita „Submarinului Galben” într-o partidă de pregătire. Meciul de sâmbătă reprezintă a doua întâlnire directă din istoria celor două formații.

TAGS:
PSV EindhovenVillarrealVoyo
Din articol

PSV Eindhoven - Villarreal, ora 19:00, în direct pe VOYO

Formația batavă traversează o perioadă excelentă în meciurile de verificare. PSV a disputat deja trei partide în acest presezon, înregistrând două victorii și o remiză. Echipa își continuă forma bună după ce a cucerit titlul în Eredivisie pentru a 27-a oară, fiind al treilea succes consecutiv.

Pe piața transferurilor, gazdele au ales o atitudine conservatoare, promovând jucători în special de la echipa de tineret U21 a clubului. La nivel european, PSV caută să își repare imaginea, după ce în stagiunea precedentă a terminat abia pe locul 28 în faza ligii din Champions League. Pe teren propriu, olandezii sunt redutabili, având cinci victorii consecutive pe propria arenă.

Meciul PSV Eindhoven - Villarreal poate fi urmărit, sâmbătă, de la ora 19:00, în direct pe VOYO.

Ibericii caută prima victorie a verii

De cealaltă parte, Villarreal vine după cel mai bun sezon de La Liga din ultimul deceniu, clasându-se pe poziția a treia, în spatele granzilor Barcelona și Real Madrid. Ibericii sunt la al doilea meci amical al verii, debutând cu un eșec în fața celor de la Benfica, scor 0-2. Confruntarea din Olanda pare să fie ultimul test pentru spanioli înainte de startul noului sezon intern, programat pe 16 august. Asemenea adversarilor, ibericii au avut un parcurs european dezamăgitor în sezonul trecut, încheind pe poziția 35 în faza ligii, fără victorie.

Singura confruntare anterioară dintre cele două echipe s-a desfășurat tot într-un cadru neoficial, fără ca cele două grupări să fi jucat vreodată un meci cu miză. Atunci, ibericii s-au impus cu scorul de 2-1.

Meciul PSV Eindhoven - Villarreal poate fi urmărit, sâmbătă, de la ora 19:00, în direct pe VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
Cum au fost surprinși Dennis Man și Darius Olaru după PSV - Union Saint Gilloise 3-3
VOYO | PSV - Union Saint-Gilloise 3-3! Man și Olaru au încheiat la egalitate. Acum se dispută meciul al doilea
VOYO | PSV - Union Saint-Gilloise 3-3! Man și Olaru au încheiat la egalitate. Acum se dispută meciul al doilea
Dennis Man, show în tricoul lui PSV! Gol superb împotriva echipei lui Darius Olaru
Dennis Man, show în tricoul lui PSV! Gol superb împotriva echipei lui Darius Olaru
ULTIMELE STIRI
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
De ce a dezamăgit Eddy Gnahore în meciul cu Auda. Explicațiile lui Mihai Stoica
De ce a dezamăgit Eddy Gnahore în meciul cu Auda. Explicațiile lui Mihai Stoica
România se mândrește cu pilotul-senzație: David Cosma Cristofor! Pole-position la Mugello, în Campionatul Italian de Formula 4
România se mândrește cu pilotul-senzație: David Cosma Cristofor! Pole-position la Mugello, în Campionatul Italian de Formula 4
Flavius Stoican știe cum va fi Dinamo - Universitatea Craiova: ”Sunt aproape convins”
Flavius Stoican știe cum va fi Dinamo - Universitatea Craiova: ”Sunt aproape convins”
Dinamo - Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + cine este favorită în derby-ul etapei. Pronosticul lui Dan Chilom
Dinamo - Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + cine este favorită în derby-ul etapei. Pronosticul lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”

Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”



Recomandarile redactiei
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
De ce a dezamăgit Eddy Gnahore în meciul cu Auda. Explicațiile lui Mihai Stoica
De ce a dezamăgit Eddy Gnahore în meciul cu Auda. Explicațiile lui Mihai Stoica
Flavius Stoican știe cum va fi Dinamo - Universitatea Craiova: ”Sunt aproape convins”
Flavius Stoican știe cum va fi Dinamo - Universitatea Craiova: ”Sunt aproape convins”
Robert Niță i-a acordat nota 100 unui fotbalist: ”Prestanță, dialog, seriozitate!”
Robert Niță i-a acordat nota 100 unui fotbalist: ”Prestanță, dialog, seriozitate!”
Ferran Torres și Marcos Llorente au stârnit controverse în vacanță: ”Imaginile confirmă. Există chimie”
Ferran Torres și Marcos Llorente au stârnit controverse în vacanță: ”Imaginile confirmă. Există chimie”
Alte subiecte de interes
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
A rupt plasele în ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
A rupt plasele în ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

stirileprotv Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

stirileprotv O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!