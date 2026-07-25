Cu mai bine de o oră și jumătate până la startul meciului, echipa pregătită de Nuno Campos și-a făcut apariția la ”Arcul de Triumf”. Suporterii dinamoviști i-au așteptat pe jucătorii ”câinilor” lângă stadion.

Cele două echipe își dau întâlnire în main event-ul celei de-a doua etape din noul sezon al Superligii României. Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, care are loc pe ”Arcul de Triumf”, va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

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”Câinii” au început cu stângul noul sezon din Superliga României, scor 0-1 în deplasare cu Petrolul Ploiești, iar acum sunt în fața unui examen dificil: la București vine campioana României, Universitatea Craiova.

Pentru Dinamo, va fi primul meci fără unul ditnre cei mai importanți jucători din sezonul precedent. Maxime Sivis (28 de ani) a plecat de la echipă pentru un transfer la FK Orenburg.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a debutat în noul sezon din Superliga cu o victorie răsunătoare, scor 4-0 cu UTA Arad pe teren propriu. Ultima partidă disputată de olteni a fost, însă, în UEFA Champions League, scor 0-1 la Sofia, cu Levski.

Cinci victorii, trei remize și două înfrângeri au înregistrat bucureștenii pe prima scenă în 2026 din postura de gazde. De partea cealaltă, în acest an calendaristic, oltenii s-au impus în patru dintre cele 10 deplasări din Superligă, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.