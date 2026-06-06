Acționariat nou la FCSB?! Gigi Becali a dat răspunsul

Acționariat nou la FCSB?! Gigi Becali a dat răspunsul Superliga
SPORT.RO
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FCSB se pregătește pentru noul sezon de Conference League, iar patronul echipei a clarificat situația financiară a clubului. Gigi Becali respinge ideea cooptării de noi investitori la formația sa, deși alte cluburi din campionat practică acest model.

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Din articol

Omul de afaceri nu se vede împărțind puterea de decizie cu un alt finanțator. El a transmis că modelul de business din fotbal nu permite o astfel de structură fără a genera conflicte, preferând să se bazeze exclusiv pe propriul capital.

„De ce? Pentru ce? Ce-mi trebuie mie? Asta fac unii care au nevoie de bani și nu au bani să țină o echipă. Pentru ce să aduc eu un acționar? Ce nevoie am eu de el? Dacă vreau să bag eu 20 de milioane de euro, bag 20 de milioane de euro. Dau eu 3 milioane de euro, de ce să-mi iau asociat? Nu e frumos asta”, a spus finanțatorul, potrivit Digi Sport.

În continuare, patronul bucureștenilor a detaliat motivul tehnic pentru care preferă să mențină controlul total asupra deciziilor.

„La fotbal nu e așa, nu e ca în alte afaceri. La fotbal se iau niște hotărâri și nu poți să iei hotărâri în locul cuiva pentru că bagi și tu bani. Dacă iau o hotărâre, trebuie să te întreb. Dacă afacerea produce 20 de milioane de euro pe an, dacă eu conduc poate produc numai 10, 7, 2, dar i-ai băgat banii omului în buzunar. Așa trebuie să scoți omului bani din buzunar”, a adăugat patronul FCSB.

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Gigi Becali, finanțator FCSB / Foto: Imago Images
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Mesaj pentru Universitatea Craiova

Becali a vorbit și despre situația de la Universitatea Craiova, unde Mihai Rotaru și-a exprimat intenția de a atrage noi parteneri financiari lângă el.

„E, mă sperie Craiova! Nu mai pot! Cum să mă sperie Craiova pe mine? Eu sunt mai bogat decât toți 10 la un loc. Ei toți 10 la un loc nu au averea mea. Nu că sunt limitați financiar, dar sunt eu prea puternic față de ei”, a zis Becali.

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