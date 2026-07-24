FCSB - FK Auda a fost un adevărat thriller în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”. Letonii au obținut victoria după golul lui Kader Kone din minutul 90+4, care a înghețat tabela de marcaj la 3-2 pentru gruparea letonă.

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MM Stoica s-a dezlănțuit la o zi după FCSB - Auda și a făcut un anunț important: ”Ultima dată când se va mai întâmpla asta!”

La o zi după meciul din Ghencea, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al fostei campioane, a pus evoluția roș-albaștrilor pe seama stării gazonului și a anunțat că FCSB nu va mai lua în calcul disputarea jocurilor pe stadionul ”Steaua”.

”Ne-a dezavantaj terenul, e pentru ultima dată când ne va mai dezavantaja. Nu este teren de fotbal! Nu vom mai juca acolo, nu în condițiile astea. Ăsta nu e teren de fotbal! Era mai rău decât a fost cu Pitești.

Nu am nimic de reproșat nimănui, nu sunt de vină cei care administrează stadion, dar am înțeles că era o ciupercă și noi nu mai putem să jucăm acolo.

Nu se poate juca fotbal! Soluția e să jucăm pe alt stadion, probabil că pe Arcul de Triumf. Nu vrem în afara Bucureștiului”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

FCSB - FK Auda 2-3

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.