Lando Norris va pleca din pole-position la MP al Ungariei

Lando Norris va pleca din pole-position la MP al Ungariei F 1
SPORT.RO
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Cursa de la Marele Premiu al Ungariei e duminică, de la 16:00.

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Lando Norris va pleca din pole-position la MP al Ungariei

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Foto: Imago Images

Pilotul britanic Lando Norris a fost primul, sâmbătă, în calificările din Marele Premiu al Ungariei şi va pleca din pole position în cursa de duminică, scrie news.ro.

Pe circuitul de la Hungaroring, britanicul Lando Norris (McLaren) l-a depăşit surprinzător, în ultimul tur, pe conaţionalul său, Lewis Hamilton (Ferrari), şi a obţinut cel de-al 17-lea său pole-position din carieră.

Locul al treilea a fost acontat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a sosit al patrulea, fiind însă investigat pentru pentru o presupusă încălcare a regulilor privind steagul galben.

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