Constănțenii au reclamat după partidă că ar fi trebuit să beneficieze de două lovituri de pedeapsă. Florin Andrei, arbitrul principal, nu a fost nimic măcar sesizat din camera VAR să revadă fazele la vremea respectivă.

Gică Popescu, discurs nimicitor la adresa arbitrajului

CCA a emis ulterior un comunicat prin care a susținut că nu trebuia acordat vreun penalty, deși mai multe voci relevante, printre care și Adrian Porumboiu, au susținut contrariul.

Gică Popescu l-a atacat pe Kyros Vassaras, despre care a susținut că îi „ia de proști” pe cei de la Farul, pe jurnaliști și pe specialiști.

Popescu: „Nu vreau să ajungem într-o situație să părăsim terenul de joc”

Fostul mare internațional a acuzat, de asemenea, existența unui grup care trunchiază rezultatele din Superliga României.

„Îmi provoacă o stare de lehamite, sincer (n.r.- reacția CCA). Probabil că domnul Vassaras ne ia de proști, nu poate să existe o altă explicație. Ne ia de proști pe toți. Și pe voi, care stați în studiouri, și pe specialiștii care au spus clar că se impunea penalty la ambele faze. Păi, noi suntem toți proști și dânsul e singurul care știe regulamente?

La noi a fost sigur rea intenție. Fiind implicată o echipă care avea nevoie de victorie ca să intre în playoff, având meci foarte greu în ultima etapă cu Dinamo, ce au zis? Hai să rezolvăm acum. Că Farul tace din gură, oricum nu poate să se ducă nici mai sus nici mai jos. Nu merge așa... Iar eu nu vreau să ajungem într-o situație extremă să fim nevoiți să părăsim terenul de joc. Pentru că toată această execuție, este un grup care face toate aceste lucruri...”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

Popescu a transmis ulterior că arbitrajul a influențat componența play-off-ului: „Dacă mă uit la greșelile de arbitraj, spun că au fost în favoarea anumitor echipe. Culmea, la meciurile unde erau echipe care puteau ajunge în play-off. Și atunci te duci cu mintea: dar dacă au fost greșeli premeditate? E corect ce zic?”.

Istvan Kovacs, acuzat de comportament duplicitar

Nici Istvan Kovacs nu a scăpat de critica lui Gică Popescu. „Baciul” l-a acuzat pe „centralul” din Carei că arbitrează total diferit în cupele europene, unde arată un nivel „senzațional”, față de Superligă.

„Greșeala lui Kovacs din meciul cu Argeș e o chestiune șmecherească. Pentru că la nivelul lui nu poate să nu vadă acel fault. Dar ce a zis: dacă dau fault, atunci e implicit al doilea galben și eliminare. Plus că, din ce am văzut în acest sezon, Kovacs arbitreaza cu două unități de măsură. Una pentru campionatul intern, și alta în cupele europene, unde arbitrează senzațional. E mare diferență între cum e la noi și cum e în Europa”, a adăugat oficialul „marinarilor”.