”Marinarii” au primit vizita ardelenilor în penultima etapă din sezonul regulat al Superligii României. Meciul a fost plin de tensiune, iar Gică Popescu, președintele gazdelor, a răbufnit după joc.

Gică Popescu a semnalat că Farul trebuia să primească două lovituri de la 11 metri în această seară, după intervenția telefonică a lui Marius Avram la televiziunea Digi Sport. Fostul arbitru a evidențiat că Farul a fost neîndreptățită (VEZI AICI).

Gică Popescu: ”O să scot echipa de pe teren data viitoare! Cât să mai suportăm greșelile?”

”E a doua greșeală flagrantă care se face împotriva noastră după meciul del a Pitești când trebuia să i se acorde fundașului piteștean cartonașul roșu în minutul 35 și sunt convins că rezultatul putea să fie altfel. Una e să joci 11 la 11 și alta e să joci un meci în plus.

Două greșeli flagrante în seara asta. M-am ferit să fac constatări până când am văzut părerea lui Marius Avram. Eu, în continuare îmi păstrez bunul simț și calmul, însă nu vreau să ajungem la un moment dat să scoatem echipa de pe teren. Că o voi face! Credeți-mă. Dacă se va mai întâmpla vreodată așa ceva o să o scot. Suntem într-o situație nu bună în clasament și avem nevoie de puncte ca să nu intrăm în acea zonă periculoasă în subsolul clasamentului. Dar, cu așa greșeli împotriva noastră, o să ajungem să avem astfel de reacții.

Suntem la capătul puterii. Eu nu înțeleg. Arbitrul poate greși, poate să fie prost poziționat. Tușierul era de partea cealaltă a corpului. VAR-ul? De ce mai avem? Dacă îl chema la VAR și arbitrul spunea, ok.

Cât să mai suportăm astfel de greșeli împotriva noastră?

În campionatul nostru, în Superliga, ca să ai arbitraje bune trebuie să faci scandal. Trebuie să ieși afară, să faci ce a făcut Dani Coman. Trebuie să înjuri arbitrii, să ai o reacție violentă la adresa arbitrilor. Eu vreau să avem o anumită ținută corectă, de bun simț și de fairplay. Dar ajungi la disperare!”, a spus Gică Popescu la televiziunea Digi Sport.