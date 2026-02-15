Rayo Vallecano a produs surpriza etapei a 24-a din La Liga, spulberând-o pe Atletico Madrid chiar pe „Estadio de Vallecas”. Andrei Rațiu a fost titular și a contribuit decisiv la deschiderea scorului, confirmând forma excelentă pe care o traversează în acest sezon.

În minutul 40, internaționalul român a citit perfect jocul, a urcat în flanc și i-a oferit o pasă ideală lui Fran Perez. Acesta nu a iertat și a trimis mingea în colțul drept, deblocând tabela într-o partidă în care trupa lui Diego Simeone pornea ca favorită certă.

O nouă bornă istorică pentru „Sonic”

Dincolo de cele trei puncte uriașe obținute de Rayo, ziua de duminică, 15 februarie 2026, marchează un moment important în cariera fotbalistului de 27 de ani. Prezența din meciul cu Atletico l-a propulsat pe Rațiu direct în cărțile de istorie ale fotbalului românesc din Spania.

Fundașul dreapta a ajuns la cota 67 de meciuri jucate în prima ligă spaniolă. Prin această performanță, el a devenit al 12-lea fotbalist român ca număr de prezențe în La Liga, depășindu-l în clasament pe legendarul Gică Popescu.

Podiumul rămâne departe

Rațiu, cotat în prezent la 18 milioane de euro, continuă să urce în ierarhie, dar primii clasați sunt încă la o distanță considerabilă. Liderul incontestabil al prezențelor românești în Spania rămâne Gică Craioveanu, cu 221 de meciuri.

Acesta este urmat de Cosmin Contra, cu 188 de partide, în timp ce podiumul este completat de antrenorul Rapidului, Constantin Gâlcă, cel care a strâns 162 de meciuri în elita fotbalului iberic.