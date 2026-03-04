România o întâlnește pe Turcia în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial pe 26 martie (joi, ora 19:00), la Istanbul. Dacă prima reprezentativă va trece de turci, atunci naționala lui Mircea Lucescu va întâlni în finala barajului câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”

S-a tot discutat în iarnă de faptul că Lucescu ar putea să nu fie prezent pe bancă în baraj, din cauza anumitor probleme de sănătate, dar în cele din urmă Federația Română de Fotbal a explicat că ”Il Luce” e bine și că va fi alături de jucători la Istanbul.

Gică Popescu, fost internațional român, speră ca Lucescu să califice naționala la Mondial și să-și adauge, pe această cale, o primă participare la turneul final.

”A mai rămas foarte puţin până pe 26. Într-adevăr, este un examen extraordinar de important pentru fotbalul nostru, în general şi unul definitoriu pentru această echipă naţională, care, după performanţele de la Campionatul European trecut, ne-a dat speranţe că poate să fie o înşiruire de performanţe.

Va fi un meci foarte greu la Istanbul pentru că, din punct de vedere valoric, cu tot respectul pentru naţionala noastră, turcii ne sunt superiori. Valoric vorbind. Însă, ţinând cont că este un singur meci, eu cred că şansele sunt de 50-50.

Eu îi doresc lui Mircea Lucescu să califice actuala naţională la turneul final de Campionat Mondial, pentru că şi dânsului, oricât de bogată este activitatea de antrenor, îi lipseşte un turneu final de Campionat Mondial. Sunt convins că îşi doreşte să aibă o ieşire din scenă cu un astfel de eveniment suprem în fotbal”, a spus Gică Popescu.