La scorul de 2-0 pentru sud-americani, după cele două goluri marcate de Cunha, starul lui Manchester United, selecționerul Carlo Ancelotti a fost nevoit să efectueze o schimbare încă din prima repriză, din minutul 39.

Brazilia a câștigat, dar l-a pierdut pe Raphinha

Raphinha a simțit un disconfort la coapsa dreaptă și a cerut să fie schimbat, spre îngrijorarea publicului și a colegilor săi, care s-au dus să verifice imediat care este starea de sănătate a starului Barcelonei.

Un semn bun este că brazilianul nici măcar nu a șchiopătat în momentul în care i-a lăsat locul în teren lui Rayan, astfel că rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea sau dacă acesta ar putea reveni măcar în fazele eliminatorii.

În această perioadă s-a discutat intens despre posibilitatea ca Raphinha să schimbe echipa în această vară. Al-Hilal îl ademenește cu un salariu impresionant pe starul Barcelonei, dar este de așteptat ca brazilianul să ia o decizie abia după Cupa Mondială.

Brazilia - Haiti 3-0, echipele de start:

Brazilia : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Selecţioner: Carlo Ancelotti

: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães (Ederson - 81), Paqueta (Martinelli - 64) - Raphinha (Rayan - 40), Cunha (Endrick - 64), Vinicius (Danilo Santos - 81). Selecţioner: Carlo Ancelotti Haïti: Placide - Arcus (Simon - 46), Adé, Delcroix, Duverne, Expérience - Casimir (Deedson - 63), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne - 81), Providence (Joseph - 71) - Pierrot (Isidor - 46). Selecţioner: Sebastien Migne

În ultima etapă, la 25 iunie, de la ora 01.00, au loc meciurile: Maroc - Haiti şi Scoţia - Brazilia.

În clasament, Brazilia şi Maroc au câte patru puncte, Scoţia are 3, iar Haiti niciun punct.