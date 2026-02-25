Președintele LPF a vorbit despre scenariul în care FCSB nu ar reuși să se califice în primele șase echipe din Superliga la finalul sezonului regular.

Gino Iorgulescu a oferit o declarație cel puțin controversată în care a explicat motivul pentru care o eventuală absență a campioanei României din play-off ar afecta și celelalte echipe din Superliga. VEZI AICI declarația lui Gino Iorgulescu.

Gică Popescu, după ce a auzit ce a spus Gino Iorgulescu: „Nu este o declarație pe care trebuia să o facă”

Gică Popescu a comentat declarația dată de Gino Iorgulescu în legătură cu importanța pentru echipele din Superliga ca FCSB să se califice în play-off.

Oficialul Farului a explicat că a înțeles mesajul transmis de către președintele LPF, dar consideră că nu este o declarație potrivită pentru funcția în care se află acesta.

„Probabil că se referea la partea strict financiară, dar în primul rând nu este o declarație pe care trebuia să o facă președintele LPF. Cred că s-a referit la partea financiară, iar din puncte de vedere financiar cei care au drepturile ar avea de pierdut.

(n.r. ar fi o problemă în bugetul lui Farul dacă nu s-ar califica FCSB în play-off?) Din ce știu eu nu este o clauză în contractul cu deținătorul de drepturi astfel încât să scadă suma în momentul în care nu intră FCSB în play-off.

Nici nu cred că este o alianță ca FCSB să intre în play-off pentru că am văzut arbitrajul de la meciul Farului cu FC Argeș.

Am văzut părerea unui expert referitoare la un al doilea cartonaș galben pe care trebuia să îl primească Tudose la faultul asupra lui Istvan și senzația mea este că a trecut foarte repede peste acest eveniment, iar dacă ar fi fost eliminat acolo poate că meciul a ar fi avut un cu totul alt deznodământ.”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.

Roș-albaștrii se află pe locul șapte în clasament, la trei lungimi de ultimul loc care duce în play-off, ocupat în acest moment de FC Argeș.

Ultimele două meciuri ale lui FCSB din acest sezon regulat sunt cu UTA în deplasare și cu ”U” Cluj pe teren propriu.